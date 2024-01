Congo-Kinshasa: Sébastien Desabre - « Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation de calcul »

« Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation de calcul. Nous voulons gagner et obtenir une qualification automatique, car sans la victoire, nous n'aurons pas notre destin entre nos mains », a affirmé le sélecteur de la RDC, Sébastien Desabre, en conférence de presse d'avant-match du 23 janvier.

Les Léopards affrontent ce mercredi 24 janvier les Tafia Stars de la Tanzanie dans le cadre de la dernière journée du Groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

« Nous avons l'intention de faire de notre mieux. Le terrain est légèrement différent, mais il faut continuer. Nous sommes confiants et concentrés sur la tâche. Nous jouons pour gagner et il est très important que nous gagnions. Nous avons besoin de la victoire et nous voulons aussi nous qualifier car c'est très important », a rassuré Sébastien Desabre.

Réparer des erreurs

Pour l'attaquant Yoane Wissa, les Léopards ont pris des dispositions pour réparer des erreurs.

« Nous allons intensifier nos efforts. Le match décidera de notre avenir dans la compétition. Notre objectif est de faire un bon match demain. Nous n'avons pas obtenu de résultat lors des deux derniers matches. Nous avons commis quelques erreurs et les matchs de haut niveau comme celui-ci se jouent sur les moindres détails. Nous avons du caractère et nous réparerons nos erreurs. Cette CAN a réservé beaucoup de surprises et c'est la preuve que si l'on veut gagner, il faut travailler dur », a ajouté Yoane Wissa.

La RD Congo est deuxième du groupe derrière le leader, le Maroc tandis que la Tanzanie occupe la dernière place dans ce classement mais peut se qualifier en cas de victoire face aux Léopards.