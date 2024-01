Afrique: Parution du Profil algérien pour la sécurité et la santé au travail

ALGER — Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé mercredi la parution du "Profil algérien pour la sécurité et la santé au travail", un outil indispensable devant permettre une "meilleure appréhension des stratégies et plans d'action" en la matière.

"Dans le cadre de l'engagement de l'Algérie dans la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale porte à la connaissance de l'ensemble des acteurs du monde du travail de la parution du 'Profil algérien pour la sécurité et la santé au travail'", indique un communiqué de ce ministère.

Le document "met en lumière l'organisation et le fonctionnement du système national de sécurité et de santé au travail ainsi que sur le cadre juridique y afférent", note la même source, expliquant qu'il s'agit d'un "outil indispensable qui permettra une meilleure appréhension des stratégies et plans d'action à engager par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en matière de sécurité et de santé au travail".

"Fruit d'importants efforts d'investigations de la part d'experts chargés de sa réalisation, cet instrument est le résultat d'une concertation avec divers acteurs du monde professionnel, des représentants des organisations syndicales, des experts nationaux et internationaux ainsi que des instances nationales compétentes en matière de sécurité et de santé au travail", ajoute le communiqué, soulignant que "la prévention des risques professionnels est une priorité majeure et permanente dans la politique nationale de sécurité et de santé au travail et représente un droit fondamental pour la protection des travailleurs".

Le Profil algérien pour la sécurité et la santé au travail est disponible sur le site web du ministère sur ce lien.