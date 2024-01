Maroc: A Berlin, les produits du terroir marocain font le plein de succès

Berlin — Grâce à leur diversité, authenticité et originalité, les produits du terroir marocain font le plein de succès à la 88ème édition de la Semaine Verte Internationale de Berlin, qui se tient du 19 au 28 janvier.

Déployé par Morocco Foodex, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le pavillon marocain, qui s'étend sur une superficie de de 623 m², se démarque par son envergure, comprenant une vingtaine de stands dédiés à l'exposition des produits du terroir marocain. Il intègre également un espace d'animation central, accueillant des sessions de cooking show et des animations culturelles pour illustrer la richesse de la gastronomie marocaine.

Les produits du terroir, représentant toutes les régions du Maroc, sont mis en avant, créant une expérience sensorielle immersive pour les visiteurs étrangers, notamment allemands.

Parmi les 20 coopératives marocaines sélectionnées pour cette édition, émerge une représentation équilibrée des terroirs du royaume. Les régions du Sud, telles que Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, et Souss-Massa sont mises en valeur par des coopératives spécialisées dans les dattes, l'argan et ses dérivés, et le safran.

Ainsi, le coeur du pays, comprenant Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et Marrakech-Safi, offre une variété d'épices, de roses à parfum et de produits d'Argan. Au Nord, représenté par une coopérative de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, met en avant les figues séchées, ajoutant une note supplémentaire de diversité régionale et de richesse des produits exposés.

%

Cette sélection illustre la variété et la qualité des produits du terroir marocain, renforçant la position du Maroc en tant que participant dynamique et incontournable de cet événement international, selon Morocco FoodEx.

La traçabilité des produits marocains, constituant un pilier essentiel de cette participation, est assurée en conformité avec la législation allemande et européenne. Elle englobe une traçabilité minutieuse, un contrôle d'hygiène rigoureux, le respect des limites maximales de résidus de pesticides, d'aflatoxines, ainsi que l'affichage des aliments allergènes et des détails liés à la traçabilité des emballages. Cette approche renforce la crédibilité de l'offre marocaine, soulignant l'engagement indéfectible envers la qualité et la sécurité alimentaire.

D'autre part, les activités planifiées dans le pavillon marocain visent à mettre en avant les produits marocains, captivant l'attention des professionnels allemands, des participants d'autres pays, ainsi que des consommateurs présents au salon.

La participation assidue du Maroc aux différentes éditions de la Semaine Verte Internationale de Berlin témoigne, en effet, de son engagement envers l'excellence, offrant un panorama fascinant de l'héritage culinaire et culturel du Royaume ancré dans ses terroirs. Cette présence remarquable met en lumière non seulement la diversité de ses terroirs, mais aussi la volonté constante du Maroc d'établir des normes élevées dans le domaine de l'exportation agroalimentaire.

Créée en 1926, la Semaine Verte internationale de Berlin est l'un des plus grands rassemblements mondiaux consacrés à l'alimentation, à l'agriculture et à l'horticulture. Elle regroupe les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole.

L'édition de cette année, qui réunit plus de 1.400 exposants représentant une soixantaine de pays sur une superficie de 118.000 m², devrait accueillir plus de 300.000 visiteurs, selon les organisateurs.