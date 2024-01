Maroc: L'Angola affirme sa capacité à relever de nombreux défis dans un environnement complexe (Saadia El Alaoui)

Luanda — L'Angola a, une fois de plus, fait montre de sa capacité à relever de nombreux défis dans un environnement complexe et affirmé son engagement en faveur de la stabilité en Afrique, s'inscrivant pleinement dans le rôle du Président João Lourenço en tant que Champion désigné par l'Union Africaine pour la paix et la réconciliation, a affirmé mardi soir Saadia El Alaoui, ambassadrice du Maroc et doyenne du Corps diplomatique accrédité à Luanda.

Dans un discours prononcé au Palais présidentiel devant le chef de l'Etat lors de la cérémonie de présentation des voeux du nouvel an 2024, Mme El Alaoui a, au nom du Corps diplomatique, rappelé que l'Angola a mis en oeuvre, tout au long de l'année 2023, un intense agenda diplomatique, avec l'organisation de plusieurs réunions et conférences de haut niveau, notamment le Sommet quadripartite (CIRGL, AOC, CEEAC, SADC) qui a pour objectif d'aligner les efforts de paix en République Démocratique du Congo et la réunion de haut niveau sur la situation en République Centrafricaine (RCA).

Abordant la question climatique, elle a déclaré que l'Angola contribue à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique et a inscrit les objectifs du développement durable de l'ONU parmi ses priorités. «Il nous incombe à tous d'accompagner l'Angola dans son engagement sincère face à ce défi qui menace l'ensemble de l'humanité», soutient-elle.

El la diplomate marocaine de poursuivre : «Nous sommes tous témoins des avancées réalisées par l'Angola, notamment, les projets de grande envergure, tels le Corridor de Lobito qui, tout en stimulant les flux du commerce international, consolidera l'intégration économique africaine, contribuera à la consécration des objectifs de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf) et diversifiera l'économie des pays concernés».

De même, retient-elle, le gouvernement angolais a fixé plusieurs objectifs, notamment la diversification de l'économie, la promotion de la production nationale et de l'investissement, la création d'emplois, la sécurité juridique, l'éducation, l'infrastructure et la lutte contre la corruption

Au niveau international, Mme El Alaoui a fait constater que l'année qui vient de s'achever a été marquée par plusieurs faits perturbants : des séismes, inondations et incendies et surtout des conflits armés de grande intensité en Europe comme au Moyen Orient et qui continuent à causer un bilan tragique de pertes humaines et matérielles.

Relevant qu'il s'agit d'une période difficile qui ne peut être surmontée sans une action internationale concertée, elle estime ainsi nécessaire d'unir d'urgence les efforts de la communauté internationale pour faire respecter le droit international humanitaire et abandonner la logique du conflit et de la violence, faire prévaloir la logique de la paix et de la construction d'un espace prospère pour tous les peuples de la région.

«En effet, il nous incombe, nous diplomates, d'oeuvrer pour un monde meilleur et pour un héritage de paix et de prospérité. C'est un devoir envers les générations futures», a-t-elle dit.

Dans cette même veine, la doyenne du Corps diplomatique accrédité en Angola a rappelé que le corps diplomatique a effectué l'année dernière des visites de travail dans différentes provinces du pays, action qu'il renforcera durant l'année en cours, dans le but d'approfondir la coopération et la recherche d'opportunités commerciales et d'investissement au profit du bien-être de la population.