Afrique: Casablanca - TELUS International inaugure son nouveau bâtiment triplement certifié vert au Maroc

Casablanca — TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file innovateur en matière d'expérience client numérique (CX) qui conçoit, construit et fournit des solutions de nouvelle génération, notamment l'intelligence artificielle (IA) et la modération de contenu, pour les marques mondiales et disruptives, a officiellement inauguré, mardi à Casablanca, son nouveau bâtiment triplement certifié vert au Maroc.

Inauguré en présence notamment de la ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, l'ambassadrice du Canada au Maroc, Isabelle Valois, le président et chef de la direction de TELUS International, Jeff Puritt, le vice-président de TELUS International au Maroc, Anthony Lacopo, le nouveau bâtiment de TELUS International, d'une superficie de 7.500 mètres carrés répartis sur sept étages, est construit selon trois normes de certification verte : Bâtiment Bas Carbone/Low Carbon Building (BBCA), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Haute Qualité Environnementale (HQE) et OsmoZ - une certification pour l'environnement de travail.

Conçu avec de nombreuses caractéristiques durables, le bâtiment intègre l'utilisation d'énergies renouvelables grâce à 2.000 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit et produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.

À cette occasion, la ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration s'est félicitée de l'installation de TELUS international au Maroc dans ce bel espace au coeur de Casa Near Shore, le plus grand parc d'Afrique du Nord, et le premier du Maroc, notant qu'aujourd'hui, "le Maroc est la 2ème destination outsourcing en Afrique et la 28ème destination mondiale".

Le Royaume, a poursuivi Mme Mezzour, compte aujourd'hui parmi les sept pays du monde qui ont connu la meilleure croissance dans l'attractivité de sites offshore, "générant 15,7 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d'affaires à l'export de services et employant 130.000 personnes", notant que l'installation de TELUS international s'inscrit parfaitement dans la vision du Royaume pour le développement du secteur.

Mme Mezzour a souligné que 650 talents ont rejoint TELUS International au Maroc pour contribuer au renforcement des solutions numériques de nouvelle génération, relevant que la compagnie prévoit d'embaucher quelque 1500 talents marocains d'ici à fin 2024, et 4000 dans les prochaines années, qui opéreront dans l'écosystème CRM/BPO : Gestion du Conseil et de la relation client, l'assistance technique, le service après-vente et le Helpdesk via des canaux digitaux.

Afin d'accompagner les acteurs de l'outsourcing établis au Maroc dans leurs ambitions, et également attirer de nouveaux investisseurs, nationaux et internationaux, la stratégie du Maroc s'appuie de manière significative sur la formation du capital humain sur des métiers du digital à forte valeur ajoutée, a expliqué la ministre, relevant que son département a lancé un programme important, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, grâce auquel les métiers du digital, dans leurs différentes spécialités, sont désormais enseignés dans 12 universités publiques du Royaume et les lauréats devront passer de 8000 par an actuellement à 22.500 par an à l'horizon 2027.

Pour sa part, l'ambassadrice du Canada au Maroc, a salué les efforts déployés au Maroc qui a évolué dans plusieurs secteurs, notant que l'installation de TELUS international dans le Royaume est de nature à consolider les liens forts unissant les deux pays depuis plus de 60 ans.

Et de rappeler que les deux pays partagent plusieurs valeurs communes comme la diversité culturelle, la tolérance et un caractère national accueillant et amical.

Mme Valois a expliqué que plusieurs compagnies canadiennes considèrent le Maroc comme une plateforme de premier choix pour desservir leurs clients en Europe et en Afrique, estimant que cette inauguration permettra de renforcer le positionnement de TELUS auprès de sa clientèle et de contribuer à consolider les liens entre le Maroc et le Canada.

De son côté, le président et chef de la direction de TELUS International s'est dit fier de l'implantation de la compagnie au Maroc, "un pays stratégique pour la croissance de l'entreprise et son expansion plus large à travers l'Afrique".

"Le Maroc est un pôle de services aux entreprises en croissance rapide", connu pour son bassin de talents exceptionnel composé de jeunes natifs du numérique, instruits et hautement qualifiés, représentant un large éventail de cultures et d'ethnies et parlant couramment plusieurs langues, a dit M.Puritt.

Quant au vice-président de TELUS International au Maroc, il a relevé que "chez TELUS International, nous sommes ravis de notre expansion au Maroc et d'être en mesure d'accéder au bassin de talents hautement qualifiés, technophiles et multilingues du pays", notant que cette expansion permettra non seulement de mieux servir les clients de la compagnie en Europe et en Amérique du Nord, mais également de contribuer grandement à l'économie et à la communauté locales.

"Nous sommes convaincus que notre engagement en faveur d'une croissance et un développement durable aura un impact positif au Maroc et permettra de mettre en place une base solide pour notre future croissance dans la région", a déclaré M. Lacopo.

TELUS International compte plus de 70 000 employés répartis dans plus de 70 centres de prestation d'expérience client et de TI à travers le monde, opérant dans plus de 50 langues. Le site au Maroc renforce encore la vaste présence mondiale de l'entreprise, rejoignant d'autres sites européens, nord-américains et asiatiques.