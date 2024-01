Tunisie: Intégration de l'IA dans le monde du travail | L'avenir du travail sera remodelé par l'IA

Il faut admettre que la question de savoir si l'IA créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira est encore loin d'être tranchée. Les dernières recherches du Forum économique mondial montrent que les machines accompliront plus de tâches courantes que nous d'ici 2025, alors que les humains réalisent aujourd'hui 71 % du total.

Une enquête récente menée par «Resume Builder» auprès de 750 chefs d'entreprise en novembre 2023 offre un aperçu des tendances actuelles et des prévisions pour 2024. Les résultats révèlent un paysage en mutation rapide, avec des implications profondes pour les travailleurs et les entreprises. Cette enquête réalisée en ligne, en partenariat avec Pollfish, avait pour objectif de comprendre l'utilisation actuelle de l'IA, les perspectives d'adoption future, les impacts sur l'emploi, et les attentes en matière de compétences en IA.

Les résultats ont montré que 53 % des entreprises utilisent actuellement l'IA, et 24 % prévoient de commencer à l'utiliser en 2024. L'adoption de l'IA a entraîné des suppressions d'emplois au sein de ces entreprises : 37 % des entreprises utilisant l'IA affirment que la technologie a conduit à des licenciements en 2023, 44 % des entreprises utilisant l'IA ou prévoyant de le faire prochainement anticipent des licenciements en 2024, soit certainement (21 %) ou probablement (23 %).

De nombreuses études quant à l'impact de l'IA, et plus particulièrement celui de l'IA générative, sur le monde du travail publiées, sont actuellement plus ou moins pessimistes. Toutes s'accordent cependant sur un point: l'avenir du travail sera remodelé par l'IA.

L'enquête de Resume Builder met en lumière le besoin pressant pour les travailleurs de s'adapter à l'IA, non seulement en acquérant des compétences, mais aussi en comprenant et en anticipant les changements dans leurs rôles professionnels. La sécurité de l'emploi semble être de plus en plus liée à la maîtrise de l'IA dans un environnement professionnel en constante évolution.

Les apports de la donnée et de l'IA pour une entreprise varient en fonction du secteur d'activité, des différentes problématiques (marketing, achats, ventes, etc.) ainsi que de sa maturité dans l'exploitation de ces données.

Par exemple, pour une entreprise qui souhaite maximiser ses ventes de produits, l'un des principaux enjeux sera de comprendre le client--habitudes d'achats, appétences, etc. --afin de prédire ses ventes. En marketing, on parle aujourd'hui d'offres «client-centric» basées essentiellement sur leurs données. Ainsi, pour une banque, elles peuvent être utilisées pour la mise en place de scores de crédit ou de segmentations clients. La donnée constitue donc un nouvel actif et un levier stratégique de l'entreprise.

133 millions de nouveaux postes générés

Il faut admettre que la question de savoir si l'IA créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira est encore loin d'être tranchée. Les dernières recherches du Forum économique mondial montrent que les machines accompliront plus de tâches courantes que nous d'ici 2025, alors que les humains réalisent aujourd'hui 71 % du total. L'évolution rapide des machines et des algorithmes sur le lieu de travail pourrait générer 133 millions de nouveaux postes. Selon l'OIT, les défis urgents consistent notamment à offrir des possibilités de reconversion, à permettre le travail à distance et à mettre en place des filets de sécurité pour protéger les travailleurs et les communautés à risque. En d'autres termes, si l'IA va probablement créer beaucoup d'emplois, ces derniers exigeront un niveau de qualification élevé, contrairement à ceux qui seront supprimés. D'où l'importance d'une transition à anticiper dès à présent.

C'est également le sens des résultats publiés par l'Institut Sapiens dans son étude intitulée « L'impact de la révolution digitale sur l'emploi». Selon ce think tank, les métiers qui sont les plus menacés, et qui sont appelés à disparaître au XXIe siècle, sont les employés de banque et d'assurance, les employés de la comptabilité, les secrétaires de bureautique et de direction, les caissiers et employés de libre-service, et les ouvriers de manutention. Selon l'Institut, «la vague digitale qui engloutira de nombreux emplois risque d'être socialement néfaste si elle n'est pas anticipée». Il est donc urgent de sensibiliser les dirigeants et d'accompagner ceux qui vont être directement inpactés par l'IA.