Tunisie: Souveraineté économique - L'enjeu majeur

La souveraineté, c'est la capacité d'être maître chez soi, de résister aux attaques extérieures et aux tentatives de déstabilisation internes. La Tunisie est en quête de sa souveraineté économique face aux insuffisances générées par les plans de développement successifs et sans succès. Elle continue désormais de faire face à des défis structurels à différents niveaux, principalement liés à la capacité de production, de déficit en infrastructures et en termes de finance publique et d'endettement.

La situation s'est amplifiée ces dernières années par la succession de crises sanitaire et économique et de tensions géopolitiques, ce qui a considérablement perturbé l'économie nationale et déclenché de nouveaux débats sur la souveraineté économique, qu'elle soit énergétique, alimentaire, sanitaire, industrielle ou encore numérique. Les principaux axes à esquisser pour renforcer cette souveraineté se focalisent essentiellement sur l'exploitation optimale des ressources du pays, la levée des contraintes à l'investissement au niveau national et international, le développement des infrastructures et les réseaux logistiques de connectivité nationale, régionale et internationale. Réduire autant que possible la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger, être maître de soi-même pour échapper à l'emprise de l'autre, c'est la guerre qu'il faut gagner. C'est aussi l'une des priorités du Président de la République qui a réaffirmé récemment son rejet catégorique de toute forme « d'impositions» ou de «diktats» émanant de «quelque partie que ce soit». Et d'ajouter, par ailleurs, que le processus de réformes engagé en Tunisie doit être un « pur produit tunisien» émanant de la seule et unique volonté du peuple.

Pour lui «quiconque manifeste de bonnes intentions à se solidariser avec la Tunisie ou à lui prêter main-forte dans les rudes épreuves se doit avant tout de respecter sa souveraineté ainsi que ses choix et orientations». L'économie nationale, laminée par les crises financières successives, lutte encore pour se refaire une santé. Ses équilibres précaires sont ainsi secoués par une situation qui a exacerbé les tensions sur les prix des produits énergétiques et alimentaires. Et l'onde de choc se ressent partout, surtout au niveau des pays importateurs de produits énergétiques (pétrole, gaz...) et de céréales.

Si la pandémie du Covid-19 a servi d'électrochoc pour asseoir la souveraineté comme socle de développement, les perturbations géopolitiques internationales, en général, et le conflit ukrainien, en particulier, doivent servir d'accélérateur pour des transformations structurelles majeures devant permettre à l'économie nationale de moins prêter le flanc à ces facteurs exogènes. Convenons-en: le chemin vers la souveraineté économique sera néanmoins long.

Et les premiers virages stratégiques à mener seront de repenser les modèles économiques de nombreux secteurs afin de les rendre plus résilients face aux chocs externes.