Afrique: CAN 2023 - Déjà 2 entraîneurs démissionnent, 1 entraineur limogé

La Mauritanie a enregistré de loin le résultat le plus surprenant de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 en battant l'Algérie (1-0) au Stade de la Paix à Bouake. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie fait le triste constat : "Nous sommes éliminés de la CAN pour la deuxième fois et c'est le football. C'est comme ça. Nous n'avons pas pu marquer et nous n'avons pas pu faire la différence. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de petite équipe dans cette CAN et vous pouvez être puni à tout moment sur un coup de pied arrêté ou un penalty, donc nous ne sommes pas capables de terminer nos occasions et de créer plus". Après ce spropos, il a démissionné.

L'entraîneur du Ghana Chris Hughton a été limogé avec effet immédiat après l'élimination du Ghana en phase de poules de la CAN 2023.

