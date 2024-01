Ile Maurice: Les enfants de l'École d'art de la Pointe Tamarin exposent

Le vernissage des enfants et des adolescents qui suivent des cours de peinture à l'École d'art de la Pointe de Tamarin, sous la houlette de Jean-Yves L'Onflé et d'Eric Laviolette, aura lieu ce samedi 27 janvier à leur école à Tamarin. Il y aura plus d'une vingtaine de tableaux qui seront exposés de 10 heures à 19 heures, même pendant le week-end, jusqu'à la fin de l'exposition le 11 février prochain.

Les élèves préparent cet événement depuis l'année dernière. Le public pourra découvrir une diversité des techniques telles que le crayonnage, des tableaux à l'acrylique, des aquarelles et du collage.

L'École d'art de la Pointe Tamarin réunit plusieurs jeunes de la région de l'Ouest, de Tamarin à Bambous en passant par Case-Noyale, Chamarel, La Gaulette, Quatre-Bornes et Coteau-Raffin. Il y en a même qui viennent de Moka et de Fond-du-Sac. Ces artistes en herbe se réunissent pour les cours de dessin et de peinture tous les dimanches. Ce ne sera pas la première exposition de cette école. "Nous avions déjà organisé plusieurs expositions auparavant où nous avons eu beaucoup de succès. Pour cette occasion, nous avons eu l'aide de l'association ASBL Hugo Cumps de la Belgique pour la rénovation de l'école. Ils sont venus spécialement de Belgique pour nous donner un coup de m