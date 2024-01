Ile Maurice: Les véhicules hybrides ne perdent pas leur éclat

Face au changement climatique et à la flambée des prix du carburant, les véhicules hybrides/électriques sont de plus en plus considérés comme une option viable. Les incitations gouvernementales visant à encourager leur achat ont également contribué à une hausse des ventes tant de véhicules neufs que d'occasion. Malgré les récentes inondations qui ont pris au dépourvu des propriétaires de véhicules hybrides/électriques, leur popularité reste inchangée.

Les véhicules hybrides/électriques, comme l'explique Fabrice Descombes, Marketing Manager chez ABC Motors, «en plus d'être plus économiques, sont conçus pour être résistants aux effets du changement climatique et contiennent plusieurs composants scellés qui offrent plus de protection contre la poussière et l'eau». De plus, ces véhicules sont «équipés de dispositifs de sécurité comme l'alerte qui informe le conducteur en cas d'intrusion d'eau dans le compartiment de batterie ou le système électronique du véhicule, ou encore le système d'arrêt d'urgence qui immobilise le véhicule en cas de collision ou d'immersion de la batterie dans l'eau». Cependant, malgré ses composants scellés, le véhicule n'est pas complètement résistant aux dommages causés par l'eau mais il offre une protection additionnelle par rapport aux moteurs thermiques.

En cas d'inondations, certains véhicules hybrides/électriques sont «équipés de dispositifs pour garantir la sécurité des occupants à travers plusieurs systèmes d'urgences qui permettent de mieux protéger la batterie et le système électronique en cas d'inondation.» En dépit des risques liés aux inondations, Fabrice Descombes est d'avis que ces véhicules présentent une alternative intéressante dans la lutte contre le changement climatique. «En sus d'utiliser de l'énergie propre, ils présentent un coût d'entretien réduit car ils utilisent moins de filtres ou de pièces d'usure qu'un véhicule thermique.»

Plus d'engouement pour les véhicules hybrides/électriques

7 378 véhicules hybrides ou électriques - neufs et de seconde main - ont été vendus de janvier à novembre 2023. «Ces véhicules, poursuit-il, «présentent de nombreux avantages comparés aux véhicules thermiques dont des mesures fiscales avantageuses, l'économie sur le carburant et l'entretien ainsi que des coûts de fonctionnement moins importants, sans oublier l'impact environnemental.»

Chez Toyota Mauritius, les véhicules hybrides, en particulier les SUV, sont de plus en plus prisés. «Nous avons observé une hausse des ventes de SUV hybrides en raison du changement climatique. Les gens sont conscients de l'imprévisibilité des conditions météorologiques et c'est pourquoi ils se tournent vers des SUV hybrides, sachant que certaines batteries sont bien protégées», explique un responsable de la compagnie qui a souhaité garder l'anonymat. Il souligne également que l'option hybride est de plus en plus élaborée sur différents modèles de voitures et de SUV. «Avec les incitations gouvernementales en vigueur, de plus en plus de personnes optent pour des véhicules hybrides.»

De son côté, Zaid Ameer, président de la Dealers in Imported Vehicles Association (DIVA), encourage fortement l'achat de véhicules hybrides malgré les risques d'inondations. Selon lui, il n'y a pas de réelle différence entre un moteur thermique et un moteur hybride en termes de résistance aux inondations. Les statistiques qu'il partage révèlent une augmentation de 35 % des ventes de véhicules hybrides l'année dernière, avec une prévision de croissance de 50 % cette année. Selon lui, en cas d'inondations, le propriétaire d'un véhicule hybride ne doit avoir aucune crainte. En ce qui concerne les véhicules électriques, Zaid Ameer soulève des questions sur leur fonctionnement en cas d'inondations. Il souligne que la possibilité d'une perte totale du véhicule en raison de l'immersion de la batterie dans l'eau est une préoccupation majeure. De plus, il remet en question leur statut «écologique», arguant que la charge des batteries contribue à la pollution de l'environnement.

Consciente de l'importance de protéger l'environnement fragile du pays, Brooke Macheong Mohit, responsable de projet dans une société privée, a fait le choix d'une voiture japonaise. Mais les inondations de lundi dernier ont complètement englouti sa voiture. Toutefois, pour la jeune femme, le choix reste toujours un véhicule hybride. «J'ai fait le choix d'acquérir une voiture hybride pour l'environnement mais aussi à cause du long trajet que je faisais tous les jours.» Son choix, ajoute-t-elle, a été judicieux car elle pouvait, à moindre coût, effectuer son trajet quotidien.

De plus, les incitations de l'État l'ont aussi poussée vers un moteur hybride. Depuis les inondations de 2013, Brooke Macheong Mohit dit s'être demandé si un véhicule hybride court le risque d'une perte totale. Pour cette raison, elle dit avoir préféré opter pour une assurance tous risques avec l'option cyclone/inondations. Mais son véhicule ayant été complètement submergé, elle craint qu'il ne soit une perte totale. Mais son prochain achat sera, dit-elle, une nouvelle hybride malgré les risques.