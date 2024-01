Afrique: Guinée - Sénégal - (0-2) : les «Lions» s'offrent le Syli et font le carton plein

Le Sénégal a réussi le carton plein en accrochant ce mardi au stade Charles Konan Banny, la Guinée (2-0). Les Lions se sont imposés sur la marque de 2 à 0 grâce aux buts d'Abdoulaye Seck et Ilimane Ndiaye. Les champions d'Afrique relèguent du coup le Syli national qui, avec quatre points, a pu décrocher la place qualificative de meilleure troisième.

Impitoyables ! Des Lions sans la Téranga ! Tenants du titre de la Coupe d'Afrique, ilsx ont tenu leur rang en accrochant le duel aux allures de finale pour la première place du groupe C. Après une entame parfaite et une qualification validée dès la 2e journée, Aliou Cissé a titularisé Abdoulaye Seck et Nampalys Mendy. Dans une première période très tendue, les «Lions» ont du mal à exercer leur domination et à contourner la défense guinéenne. Peu inspirés, les coéquipiers de Koulibaly sont même coupables de certaines erreurs techniques.

La première occasion franche du match n'était intervenue qu'à la 28e minute avec cette frappe des 30 mètres de Nampalys Mendy finalement contrée. Au retour des vestiaires, ce sont les Sénégalais qui continuent à pousser. La meilleure occasion du match viendra des pieds de Sadio Mané à la 56e minute de jeu, profitant d'une mauvaise passe en retrait de Facinet Conte. Mais l'attaquant des «Lions» ratera complètement sa frappe. C'est finalement à la 60e minute de jeu, que le Sénégal trouve la faille. Sur un coup franc enroulé de Krépin Diatta,. Abdoulaye Seck met sa tête en opposition et ouvre le score pour le Sénégal. Après le but sénégalais, les Guinéens se rapprochent des buts de Mendy avec quelques actions sans vraiment se créer des occasions nettes. C'est le moment choisi par le sélectionneur Aliou Cissé pour faire la rotation et densifie son milieu (71e minute). Idrissa Guèye, Cheikhou Kouyaté et Ilimane Ndiaye foulent la pelouse à la place de Pape Matar Sarr, Pape Gueye et Ismaila Sarr. (84e) L'arrière gauche Jackobs devrait aussi céder à Fodé Ballo Touré. Tout comme l'attaquant Habibou Diallo pour Nicolas Jackson. Le Sénégal laisse le ballon à son adversaire et exploite quelques actions en contre-attaque. A la 85e minute, Sadio Mané rate le break sur ce service d'Ilimane Ndiaye. Seul face au portier guinéen il conclut l'action mais était largement hors-jeu. Cinq minutes plus tard, il revient à la charge pour forcer la décision avec une lumineuse ouverture adressée à Ilimane Mané. Ce dernier s'ouvre le chemin des buts et croise sa frappe qui trompe le portier guinéen (2-0). Avec ce succès, le Sénégal valide la première place du groupe C et réalise un sans-faute. Malgré cette première défaite, la Guinée assure sa qualification pour les 8es de finale en tant que 3e du Groupe C avec 4 points.

%

Par Mariama Djigo, Omar Diaw, Abdoulaye Thiam (Envoyés spécaux) et K.A.GUEYE (Correspondance particulière)

Feuille de match

CAN 2023 : Groupe C (3ème journée)

Guinée / Sénégal 0-2

Mardi 23 janvier 2024

Stade Charles Konan Banny (Yamoussoukro)

Buts

Sénégal : Abdoulaye Seck (61'), Iliman Ndiaye (90')

Avertissements

Sénégal : Ismail Jakobs (45+2), Krépin Diatta (66')

Guinée : Facinet Conté (22'), Antoine Conté (45+2)

Arbitres : Pacifique Ndabihwenimana (Burundi), assisté de Seydou Tiama (Burkina Faso) et Abelmiro Dos Reis Monte Negro (Sao Tomé E. Principe). 4ème arbitre : Mohamed Maarouf Eid Mansour (Égypte)

Équipes

Guinée. Ibrahim Koné - Mohamed Camara, Saidou Sow, Issiaga Sylla, Antoine Conté (Ibrahima Diakité 64') - Amadou Diawara, Moriba Kourouma (Seydouba Cissé 73'), Naby Keita (cap) (Guilavogui 63') - Aguibou Camara, Facinet Conté (Karim Cissé 78'), Serhou Guirassy (Mohamed Bayo 63'). Sélectionneur : Kaba Diawara

Sénégal : Édouard Mendy - Kalidou Koulibaly (cap), Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, Ismail Jakobs (Fodé Ballo-Touré 87') - Pape Guèye (Cheikhou Kouyaté 71'), Nampalys Mendy, Pape M. Sarr (Idrissa G. Guèye 71') - Sadio Mané, Ismaïla Sarr (Iliman Ndiaye 72'), Habib Diallo (Nicolas Jackson 87'). Sélectionneur : Aliou Cissé