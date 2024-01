Afrique Centrale: La Russie «fera de son mieux pour contribuer» à «stabiliser» le Tchad, affirme Poutine à Déby

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a rencontré ce mercredi 24 janvier le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, lors de sa visite officielle de deux jours en Russie.

Officiellement, Moscou et Ndjamena cherchent à développer des partenariats bilatéraux dans des secteurs comme les mines ou l'agriculture. Mais il est aussi question de la situation régionale, notamment les nombreux conflits, à commencer par le Soudan, alors que la Russie continue à s'implanter au Sahel.

À la sortie de leur tête-à-tête, Mahamat Idriss Déby et Vladimir Poutine ont échangé des déclarations chaleureuses. « Nous suivons de très près la situation qui évolue dans votre pays », et « nous sommes heureux que vous ayez réussi à la stabiliser et nous ferons de notre mieux pour y contribuer », a déclaré le président russe à la sortie de leur entretien, dans une vidéo relayée par les agences de presse russes. « Je suis venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami », lui a répondu le président de la transition tchadien.

Avant cet entretien, la présidence russe avait déjà souligné l'intérêt de Moscou. Selon son porte-parole Dimitri Peskov, « le Tchad est parmi les pays africains un partenaire potentiel, toutes les possibilités de nos échanges sont loin d'être révélées, nous sommes déterminés à continuer d'élargir nos interactions avec les pays africains », avait-il précisé à l'agence de presse russe RIA Novosti.

Un bon coup diplomatique pour Moscou

Le Kremlin a fait une publicité en amont rare à cette visite, car il s'agit d'un bon coup diplomatique : le Tchad est considéré comme le dernier allié proche de la France dans la région et a toujours condamné l'invasion de l'Ukraine lors des votes à l'ONU. Longtemps, le Tchad s'est inquiété d'un appui russe aux groupes rebelles implantés dans le sud libyen ou en création dans le nord de la Centrafrique.

Ndjamena et Moscou semblent avoir fait choix du rapprochement. La visite du président de la transition tchadienne à Moscou intervient alors que l'influence russe s'intensifie en Libye et au Sahel, surtout au Burkina Faso et au Mali, pays voisin du Tchad. Elle fait également suite à la visite la semaine dernière du Premier ministre nigérien de transition.

Les analystes soulignent que ce voyage s'apparente à un avertissement à Paris, alors que le Tchad approche de la fin de la transition et que Mahamat Idriss Déby a été investi candidat de l'ex-parti au pouvoir MPS à la prochaine présidentielle.