Congo-Kinshasa: Mbwana Ally Samatta - « Les Léopards ne seront pas faciles à battre »

Joueur de l'équipe nationale de la Tanzanie qui affronte ce mercredi la RDC en dernier match de la phase du Groupe F pour cette CAN 2023, Mbwana Ally Samatta évalue les chances de son équipe de passer en huitièmes de finale. Si les Léopards de la RDC n'ont perdu aucun match depuis le début de la CAN (deux matchs nuls), les Tafia Stars de la Tanzanie ont connu un début de campagne difficile avec une défaite contre le Maroc et un match nul contre la Zambie.

« Toutes les équipes sont difficiles. En regardant le niveau des deux équipes, on ne peut jamais mépriser la RDC et penser qu'elle sera plus facile que le Maroc ou la Zambie. Ce n'est pas un avantage de jouer contre eux lors du dernier match. Ils ne seront pas faciles à battre, ils sont même encore plus difficiles », a affirmé Mbwana Ally Samatta en conférence d'avant match.

Pour Hemed Suleiman, entraîneur adjoint de la Tanzanie, cette rencontre est pour son équipe, une finale avant l'heure.

« Après avoir voyagé hier, tous nos joueurs vont bien. Nous savons que nous allons affronter la RD Congo. C'est une finale pour nous. Nous avons essayé de travailler sur nos problèmes. Ces matchs sont durs mais il y a une solidarité dans le groupe. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le match de demain. Nous devons oublier les rencontres précédentes et nous concentrer sur cette nouvelle tâche », a fait remarquer Hemed Suleiman.

La RD Congo est deuxième du groupe derrière le leader, le Maroc tandis que la Tanzanie occupe la dernière place dans ce classement. Mais elle peut se qualifier en cas de victoire face aux Léopards.