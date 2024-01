Cote d'Ivoire/Maroc: Can2023/Le Maroc fait le job face à la Zambie ( 1 à 0) - Les Vuvuzelas ressortent à Abidjan

Il est peu moins de 22 heures ce mercredi quand l’arbitre siffle la fin de l’opposition Maroc contre la Zambie, au Stade Laurent Pokou de San Pedro, ce mercredi 24 Janvier 2024. Un match remporté par les Lions de l’Atlas par le score de 1 à Zéro. Un résultat qui fait l’affaire des Eléphants de Côte d’Ivoire qui termine parmi les meilleures troisièmes et donc se qualifie en 8e de finale.

Il n’en fallait pas plus pourque le vacarme de Vuvuzelas reprenne dans les rues et recoins d’Abidjan. Sans oublier les explosions de pétards, des coups de Klaxon et de feux d’artifice. On se croirait un peu avant minuit un 31 Décembre. Et pourtant aux environs de 17 heures, c’était un calme plat dans les points chauds du sous quartier Dokoui et ailleurs. L’ambiance des bars et maquis est subitement montée d’un cran. « Merci au Maroc qui a fait le job et nous voilà ressuscités ! », chantaient des bandes joyeuses avec leurs Vuvuzelas en mains. Passée cette étape de repêchage, les Eléphants vont croiser le fer avec les Lions de la Téranga.