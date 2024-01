Sénégal: Le financier Alpha Sy, Lauréat des prestigieuses palmes GUERTÉ D'OR

La cérémonie des Lauréats Guerté d'Or, devenue un des grands rendez-vous du ghota économique et financier sénégalais et de la sous-région a reçu du beau monde, le week-end dernier à Kaolack (capitale du bassin arachidier). Parmi les illustres personnalités récompensées, figure le discret financier Alpha SY, Directeur Général de la filiale sénégalaise du pionnier mondial de l'hydrogène, Hydroma Inc, Président du mouvement citoyen Siggil Guinguineo et membre du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS). Il s'est adjugé la palme prestigieuse Guerté d'Or, au rang des leaders qui font bouger l'économie du pays.

Couronnement logique d'un parcours atypique

Ce prix attribué par le comité d'organisation de la Foire Internationale de Kaolack (FIKA) récompense Mr Alpha SY pour son implication dans le développement des énergies renouvelables au Sénégal, mais aussi et surtout pour ses actions remarquables pour le développement de Guinguinéo et du Saloum en général.

Pour rappel, « Alpha SY a débuté sa carrière d'abord en tant qu'Analyste financier à Dakar, avant de monnayer son talent à travers divers postes de responsabilités, en Suisse, au Ghana et au Nigeria. Il atterrit chez Cotecna à Genève, en qualité de Vice-Président Senior, chargé de l'ensemble des contrats anglophones » avait écrit le magazine panafricain Confidentiel Afrique dans sa parution d'octobre 2018, le consacrant parmi les 50 leaders africains les plus influents.

%

M. SY est titulaire d'une Maîtrise en Économétrie de l'École d'Économie de Toulouse et d'un Troisième Cycle en Finance Internationale de l'Ecole d'Économie et de Finances Internationales de Bordeaux. A lui la tâche, au sein de l'entreprise familiale SyInvestments S.A. Structuration financière et Oil & Gas, de mettre en oeuvre des stratégies d'investissements, en supervisant le développement du portefeuille et, en gérant un réseau d'investisseurs.

Avant de se lancer dans SyInvestments, Alpha SY a fait ses preuves dans le domaine du commerce international, où il peut se prévaloir d'une expérience de 15 ans. Il a largement contribué à l'élaboration et à la mise en place des lois sur le contenu local Oil and Gaz au Ghana et, depuis 2 ans, il travaille avec le secteur privé sénégalais (CNES, Club des Investisseurs, COS Petrogaz) pour une prise en compte des intérêts nationaux dans ce secteur naissant. Il est membre fondateur de AfroChampions, organisation panafricaine co-présidée par le milliardaire nigérian Aliko DANGOTE et le sud-africain Thabo MBEKI.