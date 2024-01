Algérie: Attaf reçu par le SG des Nations Unies

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu au terme de la mission qu'il mène à New York, par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à qui il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a réaffirmé au SG de l'ONU "la considération et le soutien de l'Algérie à ses efforts et démarches visant à mettre fin à l'agression barbare et à la tragédie humaine que vivent nos frères Palestiniens dans la bande de Ghaza assiégée", ajoute le communiqué.

La rencontre a permis de "passer en revue les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, les derniers développements des crises en Libye et dans la région sahélo-saharienne, outre la question du Sahara Occidental", selon la même source.

De son côté, Antonio Guterres a salué le "rôle positif" que joue l'Algérie dans son environnement régional et "sa contribution en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité à trouver des solutions pacifiques à ces crises qui secouent la sécurité et la stabilité aux niveaux, régional et international". Il a également chargé M. Ahmed Attaf de transmettre ses salutations et sa considération au président de la République, exprimant "son souhait de le rencontrer à nouveau", précise le document.

D'autre part, M. Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec la présidente du Comité international de la croix rouge (CICR), Mirjana Spoljaric Egger, ayant porté essentiellement sur "les relations de coopération entre l'Algérie et cette organisation internationale, ainsi que sur la dégradation de la situation humanitaire dans les différentes zones de conflits et les foyers de tensions, notamment dans les territoires palestiniens occupés et dans la région sahélo-saharienne", conclut le communiqué.