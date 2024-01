Afrique: Vote du budget - Des parlementaires maliens et burkinabè partagent leurs expériences

La mission d'échanges et de travail des parlementaires maliens avec leurs homologues du Burkina Faso s'est poursuivie, hier mercredi 24 janvier 2024 à Ouagadougou via une séance de travail sur la conception, l'élaboration et le vote du budget.

C'est un agenda chargé d'échanges, de concertations, d'audiences et de travaux sur plusieurs thématiques que la mission des députés du Conseil national de Transition (CNT) du Mali séjournant au Burkina Faso déroule depuis son arrivée avec leurs collègues de l'Assemblée législative de Transition (ALT). En effet, la mission composée d'une quinzaine de parlementaires et conduite par la 5e vice-présidente du CNT, Raky Talla Diarra a eu une séance de travail avec la Commission des finances et du budget (COMFIB) de l'ALT dans la matinée du mercredi 24 janvier dernier, à Ouagadougou.

Pour le président de cette commission, Moussa Nombo, les échanges étaient nécessaires dans la mesure où le Burkina Faso et le Mali sont non seulement des pays amis et frères, mais aussi deux nations qui partagent les mêmes réalités sur le plan social, économique et financier. Ainsi, l'occasion a été belle pour la dizaine de députés burkinabè membre de la COMFIB de procéder à la présentation de ladite commission qui compte 16 parlementaires.

Plusieurs présentations ont permis aux hôtes du jour de connaitre la COMFIB, ses missions et ses attributions. Comment est conduite la loi des finances ? Quelles sont les performances en cours ? Quelles sont les facilités offertes par les députés à l'Etat dans le cadre des virements bancaires et crédits devant permettre la mise en oeuvre de projets et programmes de développement ?

Partage de connaissances

D'autres points non moins importants ont consisté à la présentation des rapports et relations existants entre l'ALT et la Cour des comptes, cette institution dont la compétence juridictionnelle est de juger les comptes des comptables publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics de l'Etat, entre autres. Pour le président Moussa Nombo, la rencontre va permettre de mutualiser les expériences, de partager les connaissances afin de répondre convenablement aux missions assignées aux députés de la Transition.

« C'est pour capitaliser nos points de vue qu'une mission de l'ALT a séjourné au Mali en 2023. Et la rencontre de ce jour n'est qu'une harmonisation des objectifs afin de consolider les acquis, à l'échelle régionale et sous régionale. Car, il y a toujours des expériences importantes à partager entre pays frères », a fait savoir M. Nombo. Pour la cheffe de missions, la 5e vice-présidente du CNT, Raky Talla Diarra, après la séance de travail avec la Commission des affaires étrangères de la défense et de la sécurité (CAEDS) qui a permis aux visiteurs de connaitre la composition, le fonctionnement et les attributions de cette commission, il était de bon ton de découvrir la COMFIB.

Selon Raky Talla Diarra, l'ensemble des travaux s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations de partenariat dont les fruits doivent profiter aux deux peuples, maliens et burkinabè. « Nous sommes en visite d'amitié et de travail dans un élan de coopération avec nos homologues de l'ALT du Burkina. Nous découvrons des méthodes de travail, tout comme nous en présentons également à nos frères de l'ALT », a-t-elle dit. Ce qui revient à dire que la délégation de parlementaires maliens a aussi partagé avec les parlementaires burkinabè les expériences et les bonnes pratiques appliquées au Mali.