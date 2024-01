Ile Maurice: «Un enseignant peut changer la vie d'un étudiant»

Demain, c'est la Journée mondiale de l'éducation. Le thème de cette sixième journée mondiale est «Apprendre pour une paix durable». Cette journée nous permet de reconnaître l'importance de l'éducation et rappelle la chance que nous avons de bénéficier d'une éducation internationale de qualité dans des établissements reconnus, comme par exemple Le Lycée La Bourdonnais (LLB). Junior a été à la rencontre de Corine Vetroff, proviseure du LLB et en poste depuis août 2023. Elle partage sa vision sur les initiatives éducatives, les défis actuels, ainsi que les objectifs et enjeux majeurs pour l'établissement quelle dirige.

Comment votre établissement va-t-il célébrer Journée mondiale de l'éducation cette année?

Cette année, le LLB a choisi de marquer cette journée significative par une initiative concrète. Les élèves du Conseil de vie collégienne et du Conseil de la vie lycéenne organisent une collecte de livres, de manuels et de fournitures scolaires au primaire et au secondaire. Cette démarche solidaire vise à soutenir les enfants défavorisés de Maurice, à travers des associations caritatives, reflétant ainsi l'engagement social fort du LLB.

Quelles sont les initiatives éducatives spéciales mises en place pour sensibiliser les élèves à l'importance de l'éducation ?

L'éducation n'est pas simplement une notion abstraite mais une réalité quotidienne. Il est important de créer un environnement basé sur la confiance et le respect, formant ainsi des citoyens du monde, dotés d'un esprit critique. La relation avec les familles doit être fluide et nous devons collaborer avec elles pour accompagner au mieux chaque lycéen. L'éducation va au-delà de la simple transmission de connaissances. Elle vise aussi à développer des compétences et à inculquer des valeurs solides.

Quel rôle joue l'éducation dans la promotion de la compréhension interculturelle et de la paix mondiale au sein du LLB ?

En tant que membre du réseau Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AFE), le LLB accueille une diversité culturelle au quotidien. L'établissement vise à former des citoyens du monde en encourageant le développement de l'esprit critique chez les lycéens. Cet esprit critique joue un rôle clé dans la capacité à évaluer, de manière objective, les informations, à penser de manière indépendante, à remettre en question les idées préconçues et à formuler des opinions fondées sur des raisonnements solides.

Parlez-nous de quelques-uns des projets éducatifs novateurs ou des programmes spéciaux mis en place et qui ont un impact positif sur les lycéens ?

· Le Programme Personnalisé de Réussite Scolaire (PPRS)

Ce programme est spécialement conçu pour les élèves qui pratiquent un sport de haut niveau. Le PPRS permet aux lycéens de concilier leurs engagements sportifs avec leur réussite scolaire.

· Le dispositif Avançons ensemble

Avançons Ensemble est une équipe pédagogique dédiée (incluant une psychologue) qui apporte un soutien et un encadrement aux lycéens et à leur famille. L'objectif est que chacun ait l'opportunité de donner le meilleur de lui-même et de s'épanouir, dans un environnement bienveillant, sain et chaleureux.

· Le projet Espace égalité

Depuis le 21 novembre dernier, L'Espace égalité a été créé au Centre de documentation et d'information du LLB. L'objectif principal de cette initiative est de promouvoir l'égalité des genres au sein de la communauté scolaire. Grâce à cette nouvelle structure, les lycéens peuvent se renseigner et ont l'opportunité d'explorer des oeuvres et des ressources mettant en lumière les réalisations, perspectives et contributions de plusieurs personnes. Le succès de cette initiative découle des efforts déployés par Yves Kerdudo, notre enseignant d'espagnol et vise à promouvoir l'égalité des genres au sein de l'établissement. Son engagement exemplaire constitue un modèle inspirant pour l'ensemble de la communauté du LLB.

· La méthode de la préoccupation partagée

Le harcèlement prend une ampleur croissante en milieu scolaire. Dans ce contexte, notre établissement a mis en place la méthode de la préoccupation partagée comme un dispositif essentiel dans la lutte contre le harcèlement scolaire. · Le concours d'éloquence

Nos élèves participent chaque année au concours d'éloquence Francophonie, organisé par l'équipe de l'Institut français de Maurice. Ce concours constitue une opportunité exceptionnelle pour les lycéens de développer leurs compétences en communication et d'affiner leur éloquence.

Quels sont les défis actuels auxquels l'éducation est confrontée et que fait votre école pour les surmonter?

Nous faisons plusieurs choses :

· La promotion de la diversité et de l'inclusion : Le LLB met en oeuvre des actions visant à promouvoir la diversité culturelle, linguistique et sociale. Le sentiment d'appartenance est important.

· L'intégration des technologies : Face au défi de la numérisation, le LLB utilise les différentes technologies éducatives pour améliorer l'accès à l'information et renforcer les compétences numériques des élèves.

· La formation continue des enseignants : Le LLB suit des programmes de formation continue proposés par l'AFE pour les enseignants mais également pour les autres membres du personnel. Ces programmes les aident à rester à jour par rapport aux meilleures pratiques pédagogiques, aux nouvelles technologies et aux stratégies pour répondre aux besoins divers des élèves

· La collaboration avec la communauté : Travailler en étroite collaboration avec la communauté est fondamental. Le LLB est l'établissement français le plus ancien de l'île. C'est une référence de l'enseignement français. L'attachement des anciens lycéens, parents, enseignants, est sincère et précieux.

· Le développement de l'éducation en ligne : En réponse aux crises sanitaires ou à d'autres perturbations, en particulier météorologiques sur notre île, le LBB a renforcé ses capacités d'enseignement en ligne pour garantir la continuité de l'apprentissage. Il est important de bien comprendre qu'il faut faire confiance aux enseignants, qui savent ce qui est le plus adapté à leurs élèves. Cela peut passer par une visioconférence mais pas seulement. Cela peut être le dépôt de devoirs, des leçons à travailler en autonomie puis, dans un deuxième temps, une visioconférence.

· Le renforcement des politiques contre la discrimination : Le LLB met en place des politiques claires et des programmes pour lutter contre la discrimination, promouvoir l'équité et garantir un environnement sûr et respectueux pour tous les lycéens. C'est un axe majeur du bien vivre ensemble.

Quel rôle jouent les enseignants dans la création d'un environnement éducatif motivant et enrichissant?

Le métier d'enseignant n'est pas un métier facile. J'ai énormément de respect pour cette fonction. Il faut savoir être ferme, tout en étant bienveillant. Un enseignant peut changer des vies. Son rôle ne se limite pas à transmettre un programme scolaire. Il peut aider un lycéen en difficulté, donner des conseils, valoriser et travailler l'estime de soi. Cela demande beaucoup d'énergie et de savoir-faire.

· Inspirer la motivation : L'enseignant peut inspirer la motivation, encourager la curiosité, donner des choix dans les activités d'apprentissage et reconnaître les réalisations individuelles, ce qui peut également renforcer la motivation. · Créer un climat positif : Un environnement éducatif positif est propice à l'apprentissage. L'enseignant peut favoriser la confiance, le respect mutuel et la collaboration en encourageant une communication ouverte et en reconnaissant les forces individuelles des lycéens. · Adapter l'enseignement aux différents styles d'apprentissage : L'enseignant peut différencier son enseignement pour tenir compte des divers types d'apprentissage présents dans la classe. Cela peut inclure l'utilisation de méthodes visuelles, auditives et kinesthésiques pour s'assurer que tous les élèves aient la possibilité de réussir.

Le LLB lance un appel aux dons

Suite au passage du cyclone Belal, plusieurs sinistrés ont besoin d'aide. Le LLB organise une collecte alimentaire. Celle-ci a démarré lundi et durera jusqu'au 31 janvier 2024. Les points de collecte sont situés à l'accueil du primaire et du secondaire du LLB à Forest-Side. Les dons recueillis seront redistribués aux associations en contact direct avec les sinistrés et aux centres qui accueillent actuellement les personnes affectées. Corine Vetroff rappelle que chaque geste de solidarité compte au cours de cette période difficile. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les réseaux sociaux ou appeler le lycée sur le 670 6097.