Afrique: CAN 2023 / Aïssa Laidouni - « C'est difficile de digérer cette élimination »

Le milieu de terrain tunisien, Aïssa Laidouni réagit en zone mixte au sujet de l'élimination des Aigles de Carthage en phase de poules de la CAN 2023. Propos recueillis par Sofiane Mehenni, envoyé spécial d'Africa Top Sports.

« C'est difficile de digérer cette élimination. C'est une grosse déception. On n'a pas beaucoup de choix, on doit apprendre de nos erreurs et continuer à avancer. C'est comme ça '. C'est dur pour nous et je sais que c'est dur pour les supporters. Moi je ne critique personne. Je dirai sûrement qu'on est une équipe, on perd ensemble et on gagne ensemble. On doit juste trouver la force pour se relever et revenir très fort. Nous allons essayer de rectifier le tir et de voir ce qui n'a pas vraiment marché dira f cette CAN pour revenir plus forts derrière. »