Afrique: CAN 2023 / Naïm Sliti - « C'est une grosse déception ce soir »

La Tunisie rentre tôt que prévu. Les Aigles de Carthage ont terminé dernier de leur poule avec seulement deux unités. Au micro de plusieurs journalistes dont l'envoyé spécial d'Africa Top Sports, Sofiane Mehenni en zone mixte, l'ailier gauche tunisien Naïm Sliti est revenu plus en détail sur la prestation de son équipe.

« On demande tout d'abord pardon à nos supporters. On n'était pas à la hauteur durant cette CAN. J'espère qu'à l'avenir, on aura une Tunisie plus offensive et éviter à chaque fois les calculs. Je ne vais pas quand même tirer sur l'ambulance. On est comme une famille dans cette équipe certes je suis déçu doublement car outre cette élimination, je n'ai pas beaucoup joué, mais on a un groupe de qualité je pense. Il faut jouer l'offensive, j'ai l'impression qu'on aborde un match pour ne pas encaisser de buts. Ce n'est pas ça la Tunisie. »