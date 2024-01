Fin triste de cette CAN pour notre équipe nationale qui a fait match nul 0-0 devant l'Afrique du Sud.

Malgré les tentatives en première et en deuxième mi temps, il manquait toujours ce zest de précision et cette lucidité dans la dernière passe. Msakni, Sliti et Jouini, rentrés en seconde période, n'ont rien apporté.

2 petits points seulement en trois matches et une triste dernière place. Une fatale et incroyable issue dans cette CAN.