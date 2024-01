Madagascar: Trophée Aficia Music Awards 2024 - Anisha Jo va de succès en succès

Anisha Jo, la gagnante d'origine malgache, de la saison 10 de la Star Academy, reste sous les feux des projecteurs, plus d'un an et demi après ce concours, qui soit dit en passant, est une institution dans le monde de la musique française. Il la propulse d'ailleurs en très bonne position dans le coeur des mélomanes. La carrière musicale d'Anisha Jo est en tout cas très bien engagée. Après un premier album, « Lumière », sorti en novembre 2022, que ses fans ont très bien adopté, un premier concert réussi qui se joue à guichets fermés au Café de la Danse le 01er décembre 2023, la voici couronnée d'un tout nouveau succès.

Nominée il y a deux semaines pour faire partie des 80 artistes qui ont le plus marqué l'année 2023, elle remporte le trophée Aficia Music Awards 2024 dans la catégorie Projet coup de coeur de la rédaction, justement grâce à « Lumière », son album. La catégorie Projet coup de coeur récompense, en effet, les projets les plus marquants de l'année, notamment les oeuvres jugées exceptionnelles et mémorables en 2023. Cette année, deux premiers albums, celui d'Anisha Jo, « Lumière », et « Par Fierté », le premier album de la chanteuse française, Philippine Zadéo ont été en lice dans la phase finale du concours. Le choix du public a, en tout cas, été très clair puisqu'Anisha remporte haut la main le vote avec 81% des voix.

Quant à la suite de ses projets cette année, Anisha Jo prévoit de partir en tournée dans toute la France, un projet qui fait suite à la promotion de son album. Mais avant cela, elle sera en concert à Paris, à l'Alhambra, le 26 mars prochain.