Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Janvier 2024

Niger : Lutte contre le terrorisme - Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés lors de l'attaque de l'aéroport de N'Guigmi

Le ministère de la défense a publié un communiqué en fin de soirée du mardi 23 janvier 2024 faisant état d'une attaque des groupes armés terroristes Boko Haram contre les éléments du 55ème bataillon spécial d'intervention déployés à l'aéroport de N'Guigmi (Diffa), le 23 janvier à 01h50.Le bilan de cette attaque se présente comme suit, coté ami 10 blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé et pris en charge par les structures de santé et plusieurs dizaines de terroristes neutralisés et toutes les pirogues détruites. Selon le communiqué du ministère de la défense « les combats qui ont duré une vingtaine de minutes ont vu la résistance farouche de nos troupes qui ont mis en déroute l'ennemi vers les rives du Lac Tchad ».Selon toujours le communiqué, « une poursuite engagée avec l'appui des vecteurs aériens a permis de localiser les fuyards qui embarquaient dans 10 pirogues à une vingtaine de kilomètres au sud de N'Guigmi et les frappes chirurgicales effectuées ont ralenti les assaillants » (Source : Anp)

Mali : Kangaba / Kobadani- Un accident sur un site d'orpaillage fait plusieurs morts

Plusieurs personnes dont des orpailleurs ont été tués dans l'effondrement sur un site d'orpaillage ce mardi 23 janvier 2023 à Kobadani, dans le Cercle de Kangaba. Selon certaines sources locales, plus de 70 corps ont été dénombrés. Le gouvernement du Mali, tout en regrettant profondément cet accident, a présenté ses condoléances aux familles éplorées et au peuple malien.Il invite les communautés vivant près des sites miniers et les orpailleurs à un respect scrupuleux des exigences de sécurité et à travailler dans les seuls périmètres dédiés à l'orpaillage. (Source : abamako.com)

Togo : Assemblée nationale - Le nombre de députés porté à 113

Le projet de loi modifiant la loi du 11 octobre 2021 portant code électoral et celui de la loi organique modifiant la loi organique du 6 juillet 2012 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, ont été adoptés à l'unanimité, le mardi 22 janvier à Lomé par les députés lors de la première session extraordinaire de l'année 2024. Cette session est dirigée par la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Tsègan Yawa Djigbodi en présence de trois commissaires du gouvernement, notamment le ministre chargé de l'Administration territoriale, Colonel Hodabalo Awaté; le ministre secrétaire générale du gouvernement, Christian Eninam Trimua et le ministre délégué chargé du développement des territoires, Edjeba Essomanam. (Source : alome.com)

Bénin : Restructuration à la Douane béninoise- Départ à la retraite forcé pour 25 fonctionnaires

Dans un récent mouvement de restructuration au sein de l'administration douanière du Bénin, 25 fonctionnaires ont été contraints de prendre une retraite anticipée, selon une liste rendue publique et relayée par le confrère Benin Web TV. Cette décision fait écho au départ forcé de 315 agents de la police républicaine, soulignant une tendance à l'ajustement des effectifs au sein des services publics béninois. La liste des fonctionnaires des douanes concernés a été publiée, comprenant une trentaine d'agents qui seront soumis à la même mesure que leurs homologues de la police républicaine. (Source : acotonou.com)

Gabon : Transition- L'Oif propose son expertise

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguéma a reçu ce jour l'ambassadeur Conseiller spécial, politique, diplomatique de la Sécurité générale de la Francophonie, Désiré Nyaruhirira. Envoyé spécial de madame le Secrétaire général de l'OIF, le diplomate est venu transmettre au Chef de l'État la volonté de l'institution internationale d'accompagner notre pays dans son processus de Transition en y apportant son expertise. Cet entretien a également permis de rappeler les relations entre le Gabon et ladite institution.À l'issue de l'entretien, le Président de la Transition a invité l'émissaire de l'Oif à poursuivre les échanges avec le gouvernement afin de définir ensemble les domaines dans lesquels leur expertise sera proposée. Pour rappel, cette rencontre du jour intervient après le tête-à-tête qui a eu lieu en décembre dernier entre le Chef de l'État et le Secrétaire Général de l'Oif madame Louise Mushkiwabo au Palais Rénovation.( Source :alibreville.com)

Rca : Intégration régionale- Une délégation de la commission de la Cemac en visite de travail à Bangui

Une délégation de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (Cemac), conduite par son Président Equato-guinéen Baltasar Engonga Edjo'o a été reçue au Palais de la Renaissance par le Président de la République Faustin Archange Touadera, Président en exercice de la Cemac. Baltasar Engonga Edjo'o a livré à la Presse Présidentielle à l'issue de cette audience que beaucoup de sujets ont été abordés et les discussions avec le Président en exercice de la Cemac Faustin Archange Touadera sur les activités menées par son institution vont se poursuivre. (Source : abangui.com)

Sénégal : Marine nationale - Un nouveau patrouilleur de haute mer baptisé « Niani » par le chef de l'État

Le président de la République, Macky Sall, chef suprême des Armées, a baptisé le nouveau Patrouilleur de Haute mer de la Marine nationale sénégalaise « Niani » au cours de la cérémonie marquant la Journée de la Marine nationale, mardi 23 janvier 2024, à la Base Navale Amiral Faye Gassama. Ce 49e anniversaire de la Marine nationale a également servi de prétexte au président de la République Macky Sall pour réaffirmer sa détermination à faire face aux réseaux de la criminalité transfrontalière maritime et à tous ceux qui veulent faire de la mer un espace de non droit. (Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Nation- Alassane Ouattara s'est envolé pour la France

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, dans l'après-midi du mardi 23 janvier 2024, pour un séjour en France. L'information a été donnée par la Présidence de la République sur sa page méta (facebook). Avant son départ pour la France, le Chef de l'Etat ivoirien a eu, à sa résidence à la Riviera-Golf, un entretien avec le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, en visite officielle en Côte d'Ivoire. (Source : fratmat.info)

Nigeria : Coopération bilatérale - Le souverain marocain s'entretient avec Tinubu

Le Roi du Maroc Mohammed VI s'est entretenu par téléphone, ce mardi 23 janvier 2024, avec le Président de la République Fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Adekunle Tinubu. L'entretien a porté sur la dynamique positive des relations bilatérales au cours des dernières années. De part les relations bilatérales, « l'entretien a, également, porté sur le projet de Gazoduc Africain-Atlantique Nigéria-Maroc, projet structurant qui sera un levier stratégique pour l'intégration régionale et le développement économique, social pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest » révèle le cabinet Royal. Dans ce contexte, explique le cabinet, « le Roi a bien voulu adresser au Président Bola Tinubu, une invitation pour effectuer une Visite officielle au Maroc, dont les dates seront arrêtées à travers le canal diplomatique ». (Source :anp)