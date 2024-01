Madagascar: Education à Madagascar - 96% des enfants de 6 à 10 ans défaillants en lecture à la fin du primaire

Ce jour, journée internationale de l'éducation, les défis majeurs et les efforts déployés en faveur de l'éducation sont mis en avant.

Selon les données de la Banque mondiale, 96% des enfants âgés de 6 à 10 ans à Madagascar sont défaillants en matière de lecture à la fin de l'école primaire. Une grande lacune à laquelle s'ajoute également celle en calcul, avec un niveau estimé faible. Dans ces deux domaines de base en primaire, les enfants ont ainsi grand besoin d'une solution efficace pour relever le niveau.

Livres et manuels

Par ailleurs, les défaillances au niveau des infrastructures sont flagrantes dans les établissements publics dans la Grande île. L'état des salles de classe et des mobiliers scolaires ainsi que le déficit en matière d'outils didactiques, de manuels et de livres, ne contribuent pas à une amélioration de la qualité de l'éducation. Quasiment inexistants dans certains établissements, les manuels individuels pour chaque élève facilitent pourtant l'apprentissage dans plusieurs domaines, notamment la lecture et le calcul. Quant aux livres, rares sont les établissements, notamment dans les zones rurales, à disposer d'une bibliothèque, encore moins d'une bibliothèque de qualité et riche en références.

Tables-bancs

La ministre de l'Education nationale, Sahondrarimalala Marie Michelle, a indiqué que les écoles publiques manquent de tables-bancs. Environ 2 millions de tables-bancs leur sont nécessaires actuellement pour que tous les élèves puissent bénéficier de ce mobilier de base à l'école. De ce fait, le ministère de l'Education nationale (MEN) envisage un financement multi-acteurs, incluant les citoyens. Un sondage sur les réseaux sociaux lancé par la ministre consiste à savoir si le public serait prêt à doter un table-banc par an. Sur près de 3300 votants en quelques jours, le résultat de ce sondage a indiqué 67% de réponse affirmative et 33% de réponse négative. Toutefois, entre l'intention et l'action, il n'y a pas qu'un pas.