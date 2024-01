Madagascar: Réformes et modernisation de la douane - Bientôt le dédouanement en seulement trois heures

La douane malgache est en passe de réussir sa feuille de route pour la modernisation. La réduction du délai de dédouanement figure parmi les résultats palpables du programme de réformes et de modernisation de l'administration douanière.

Une bonne nouvelle, en tout cas, pour les usagers de la douane, puisque dès cette année, le dédouanement des marchandises au port de Toamasina pourra se faire en seulement trois heures pour 98% des traitements.

« Smart scanning »

Ce délai très court de dédouanement constitue, en tout, une des avancées majeures des réformes entreprises. Dans le très ambitieux plan de relance, lancé depuis 2019. Un plan réparti en 31 programmes qui ont reçu l'appui des partenaires techniques et financiers. Parmi ces programmes figurent la mise en place du 100% scanning, qui est principalement à l'origine de cette accélération des procédures.

Le D.G des douanes a précisé, hier, durant une conférence de presse, qu'il s'agit plutôt d'un « smart scanning » qui fait recours à l'intelligence artificielle. Le profiling utilisé permet notamment de traiter très rapidement les données obtenues en aval du processus de dédouanement par exemple, de déterminer efficacement les risques avant de déterminer le circuit de dédouanement.

%

Cette accélération du dédouanement a, entre autres avantages, d'alléger les charges des opérateurs et de sécuriser les recettes douanières. La modernisation de la douane a également contribué à la lutte contre les fraudes. En 2023, une cinquantaine de trafics sur richesses nationales ont été constatés et sanctionnés. Quoiqu'il en soit, la douane est actuellement en train de réussir ses missions économiques et sécuritaires.

Journée internationale de la douane

A noter qu'à l'instar de toutes les administrations douanières du monde, la douane malgache célèbre la Journée internationale de la douane. La journée qui porte cette année sur le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs » sera célébrée cette année à Toamasina, les 25 et 26 février. Ce thème est en tout cas d'actualité, pour la douane malgache dont les 31 programmes de réformes ont bénéficié et continuent de bénéficier des appuis des partenaires techniques et financiers.

Sur ce point, d'ailleurs, Lainkana Zafivanona Ernest a annoncé hier, l'accord de financement récemment signé avec l'USAID pour le renforcement de la mise aux normes des infrastructures douanières des aéroports. La douane bénéficie des appuis techniques et financiers de nombreux bailleurs bilatéraux et multilatéraux comme la Corée du Sud, l'USAID, la Banque mondiale... La célébration de la Journée mondiale de la douane sera également marquée par l'inauguration du 100% scanning au port de Toamasina.