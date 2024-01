Maroc: M. Mayara s'entretient avec le président du Conseil économique, social et environnemental du Mali

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali, Yacouba Katilé, en visite au Royaume à la tête d'une importante délégation.

Cette rencontre a été l'occasion de se féliciter des relations fraternelles unissant les deux pays amis, avec pour socle un patrimoine historique et civilisationnel commun et une ferme volonté de les développer dans tous les domaines au service des intérêts des deux peuples, indique un communiqué de la Chambre.

A cette occasion, M. Mayara a mis en évidence les efforts soutenus consentis par le Royaume sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI au service de la paix et du développement du Continent africain, estimant que le Mali est un acteur majeur dans le cadre de l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan atlantique.

Après avoir passé en revue les spécificités de l'expérience parlementaire marocaine, M. Mayara a souligné l'importance du rôle joué par les Conseils économiques et sociaux sur le plan institutionnel, mettant en avant les différents aspects de la coopération étroite entre la Chambre des Conseillers et le Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc.

De son côté, M. Katilé a salué le soutien constant du Maroc à son pays, ainsi que les efforts que le Royaume ne cesse de déployer pour la défense de l'intégrité territoriale, de la stabilité et de la sécurité du Mali.

%

Il a, en outre, exprimé la volonté de son pays de tirer profit de l'expérience marocaine et de s'informer de près du développement que connaît le Royaume, notamment en matière de réformes politiques et institutionnelles, qui ont fait du Maroc un modèle à suivre à l'échelle continentale et régionale.

Au cours de cet entretien, M. Katilé a aussi jeté la lumière sur les activités du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali, précisant que sa visite au Royaume a pour objectif le raffermissement des relations de coopération avec le Conseil économique, social et environnemental du Maroc et le partage des expertises dans divers domaines.