Afrique du Nord: UNESCO - Le Maroc participe à la célébration de la 5è Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro descendante

Paris — Le Maroc a participé, mardi au siège de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, à la célébration de la 5ème Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro descendante (JMCA).

Les travaux de cette Journée, ayant comme objectif de "célébrer les cultures du continent africain et des diasporas africaines à travers le monde", ont connu la participation de Samir Addahre, ambassadeur délégué permanent du Maroc auprès de l'UNESCO, et de ses homologues africains auprès de cette Organisation.

Cette commémoration officielle sous le thème "l'Africanité globale pour une humanité réconciliée" est le fruit d'une collaboration entre le Groupe africain accrédité auprès de l'UNESCO, le Réseau Africain des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels (RAPEC) et la sous-Direction des Sciences Sociales et Humaines de l'UNESCO.

De nombreux participants ont assisté à cette manifestation, qui a consisté en une conférence-débat autour d'allocutions officielles d'ouverture données par Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO, le chargé d'affaires du Togo, le président de RAPEC et la présidente du Groupe Afrique auprès de l'UNESCO.

L'événement a connu un panel de discussion autour du thème "Comment une identité culturelle assumée peut contribuer à l'avènement d'une humanité réconciliée" qui a réuni des intervenants distingués venus d'Afrique et de sa diaspora comprenant des personnalités du monde académique, de la société civile, ainsi que les acteurs associatifs, les représentants d'ONG, selon un communiqué de la délégation permanente du Maroc auprès de l'UNESCO.

Ces derniers ont fait part de leur "détermination à promouvoir la culture africaine et afro-descendante, dans un contexte mondialisé et mettre l'accent sur la contribution de la diaspora et des Afro-Descendants au rayonnement international de la culture africaine".

Le panéliste Khalid Hamdani a, pour sa part, traité du sujet des aspects liés à l'éthique, en sa qualité de directeur de l'Institut "Ethique et Diversité", ajoute le communiqué.

La délégation permanente du Maroc auprès de l'UNESCO a contribué à l'organisation de cet événement, agrémenté de plusieurs intermèdes artistiques et culturels reflétant la richesse et la diversité de la culture africaine.

Cette journée mondiale a été consacrée en 2019 lors de la 40ème session de la Conférence Générale de l'UNESCO, suite à un projet de résolution présenté par le Togo et plusieurs co-auteurs africains. Le choix de la date du 24 janvier pour sa célébration correspond à la date de l'adoption de la Charte de la renaissance culturelle africaine de 2006.

La survenance de la pandémie du Covid-19 peu après cette adoption a freiné la visibilité initialement attendue pour cette Journée.

L'édition précédente a été organisée par le Maroc, avec la participation de plusieurs officiels en marge de la célébration de "Rabat, Capitale Africaine de la Culture", et qui a été l'occasion de rassembler plusieurs ministres africains de la Culture.