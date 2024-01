Sénégal: Les acteurs communautaires invités à transmettre les préoccupations des populations aux pouvoirs publics

Yeumbeul — La présidente du Réseau des femmes et des jeunes dans le secteur de l'énergie (REGEP), Rokhaya Daba Fall, a invité, mercredi, à Yeumbeul, dans le département de Keur Massar (banlieue de Dakar), les acteurs communautaires à développer un partenariat durable et bénéfique pour arriver à porter auprès des pouvoirs publics les messages et préoccupations des populations à la base.

"J'appelle tous les participants (à la rencontre de ce jour) et tous les autres acteurs à maintenir le contact pour développer un partenariat durable et bénéfique pour porter (auprès des décideurs) le message et les préoccupations des populations", a-t-elle déclaré.

Mme Fall intervenait à la cérémonie d'ouverture d'une rencontre organisée dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation (JIE).

L'activité s'est tenue dans la salle de délibération de la Mairie de Yeumbeul Sud, avec la collaboration du cadre de concertation des femmes élues du département de Keur Massar

Rokhaya Daba Fall a, à cette occasion, magnifié toutes les initiatives et actions visant à promouvoir les femmes qui, selon, elles sont toujours "porteuses de projets de développement".

"Les femmes doivent pouvoir se mobiliser partout où elles sont pour prendre part aux instances de décision. Elles doivent pouvoir frapper à toutes les bonnes portes", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Boubacar Fall, premier adjoint au maire de Yeumbeul Sud, a salué l'action du réseau des femmes et jeunes dans le secteur de l'énergie avant de les encourager à poursuivre leurs actions.

M. Fall a renouvelé la confiance de sa commune à ce réseau qui, selon lui, a réalisé »en un temps record des résultats ».

Plusieurs élus territoriaux, des membres d'organisations communautaires de base, des notables et représentants de l'Administration territoriale locale ainsi que des experts et spécialistes ont pris part à la célébration de cette Journée internationale de l'éducation.