Sénégal: Lancement d'une campagne de sensibilisation sur »les conséquences des actes de vandalisme des stations-services »

Dakar — Des distributeurs de produits pétroliers ont annoncé, mercredi, le lancement d'une campagne de sensibilisation sur »les conséquences directes et indirectes des actes de vandalisme des stations services ».

La campagne intitulée »Gannaaw Yàq, laa ñàk" (Après le saccage, j'ai perdu), a été initiée en collaboration avec le ministère du Pétrole et des Energies, dans "le but d'éveiller la conscience collective sur les conséquences directes et indirectes des actes de vandalisme des stations-services", a indiqué le Secrétaire général des Distributeurs de produits pétroliers au Sénégal dans un communiqué de presse.

Il a rappelé que "61 stations-services (ont été) saccagées (...) au cours des récentes manifestations de contestation, entraînant le chômage technique de près 945 personnes et impactant directement plus de 4 000 personnes".

"Au cours des récentes manifestations de contestation, les stations-services ont été malheureusement la cible de multiples attaques violentes, engendrant des conséquences dévastatrices tant pour les distributeurs pétroliers que pour la population sénégalaise", a t-il ajouté dans le texte dont l'APS a eu connaissance.

Ils vont ainsi déployer une campagne de communication comprenant des affichages, des messages radio et des activations de proximité sur le terrain, ainsi que deux films.

"Le premier mettra en lumière les conséquences potentielles d'un incendie en station, en l'occurrence les risques de pertes en vies humaines, les dégâts matériels, et environnementaux. Le second film invitera à réfléchir sur les effets directs de nos actes, rappelant que derrière chaque station saccagée se trouvent des vies brisées", lit-on dans le document.

Les Distributeurs de Produits Pétroliers au Sénégal regroupent plusieurs entreprises pétrolières qui interviennent dans l'importation, le stockage, la logistique et la commercialisation des produits pétroliers (carburants terrestres, aviation, gaz butane lubrifiants et bitumes), rappelle la même source.