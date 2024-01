Afrique: L'équipe du Sénégal »a beaucoup amélioré son jeu de possession », selon Amara Traoré

Saint-Louis — L'équipe nationale de football du Sénégal a beaucoup amélioré son jeu de possession du ballon, a estimé l'ancien sélectionneur des Lions Amara Traoré, saluant ainsi une bonne dynamique avec une grande maîtrise collective depuis le début de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations.

"Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est nouveau dans le jeu du Sénégal, c'est le jeu de possession. Le Sénégal a beaucoup amélioré son jeu de possession en gardant aussi sa force de transition voire sa verticalité. Si on voit le deuxième but d'Iliman Ndiaye (victoire du Sénégal 2-0 contre la Guinée), c'est sur transition. Il y a aussi Sadio. Sinon, si on voit tous les buts du Sénégal, c'est soit sur coup de pied arrêté ou bien sur attaque placée on peut dire », a déclaré le technicien, dans un entretien exclusif avec l'APS.

Amara Traoré, actuel président de la Linguère de Saint-Louis (nord), club fanion de la ville tricentenaire, est plus que jamais d'avis que l'équipe du Sénégal a mis de la puissance en phases de groupes de cette grande messe du football africain.

"J'avais dit après le tirage de la CAN que le Sénégal jouait deux derbys et un classico. Et quand un tirage est fait comme ça, il ne faut pas monter en puissance mais il faut se mettre au-dessus de la puissance. Et là, on a vu que le Sénégal a mis de la puissance. C'est ça qui a fait que le Sénégal a gagné ses trois matchs. Le Sénégal avait la poule de la mort », a t-il expliqué.

»On a vu aujourd'hui un Sénégal qui rassure et qui a assuré dans cette phase de poules et ça c'est important. Parce qu'on ne peut pas mieux faire de gagner trois matchs, 9 points avec autant de buts marqués et un seul but encaissé. Donc aujourd'hui on voit une équipe équilibrée", a-t-il ajouté saluant une amélioration dans le jeu de finition de l'équipe du Sénégal avec une grande maîtrise collective, un bon contenu mais également un bon coaching.

Maintenant, a t-il préconisé, »il faut mettre le feu » dans les matchs à élimination directe. »C'est des matchs de Coupe qui commencent. Cette CAN-là, c'est la CAN des surprises. On voit beaucoup de surprises. Les équipes sont averties. Mais ça ne peut pas empêcher le Sénégal de dominer son sujet », assure le natif de la vieille ville ».

De l'avis de celui qui a disputé sa première Coupe d'Afrique des nations en tant que joueur en 1994, en Tunisie, l'équipe de football du Sénégal est »intenable » dans ce tournoi.

"Ça va être très difficile de contrôler le Sénégal. Maintenant, le football a ses mystères. Mais aujourd'hui, force est de constater que le Sénégal est intenable. Le Sénégal est arrivé au summum de son art. Parce qu'une grande équipe, c'est la capacité à mettre des variantes. On voit que sur ces trois matchs-là, le Sénégal a montré toutes ses facettes", a-t-il soutenu.

Amara Traoré se dit optimiste que le Sénégal va remporter cette CAN avant de magnifier un bon niveau de cette compétition, laquelle réunit les meilleures nations du football africain.

"C'est un bon niveau. Aujourd'hui, on voit que toutes les équipes sont encadrées par des anciens qui sont autour. Des anciens qui ont joué à un certain niveau, qui ont le métier et qui comprennent le football. De plus en plus, on voit un football africain qui se développe et qui se hisse au meilleur niveau. Pour moi, c'est une certitude que l'Afrique va gagner la Coupe du monde dans les années à venir. On voit le football africain qui monte en puissance. Si on arrive à parfaire l'organisation en Afrique, je pense qu'on peut dans un avenir très proche rivaliser avec tout le monde", a-t-il souligné.

En football, le jeu de possession est une stratégie basée sur le fait de garder la possession du ballon et de couvrir des zones du terrain pour des attaques méthodiques grâce à un jeu constant de passes courtes ou moyennes.

Brillants en phase de groupes, les protégés du coach Aliou Cissé veulent certainement conserver leur titre de Champion d'Afrique acquis deux ans plutôt en terre camerounaise, après avoir échoué en finale face à l'Algérie en 2019.