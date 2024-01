Madagascar: Projet RECOS - Les actions à renforcer pour 2024

Le deuxième comité de pilotage (COPIL) du projet Résilience des Populations et des Ecosystèmes côtiers du Sud-Ouest de l'Océan Indien (pRECOS) a été organisé par la Commission de l'Océan Indien à Maurice.

Une année qui s'annonce chargée pour la mise en oeuvre du projet RECOS. Les représentants des Etats membres de la COI viennent de valider les grands axes d'intervention du projet pour cette année. Les actions entreprises en 2023 sont appelées à s'amplifier en 2024 si l'on s'en tient au plan de travail validé par le COPIL. Il est ainsi prévu :

« le renforcement du suivi et de la gestion des écosystèmes côtiers et d'échanges d'expériences par la mise en oeuvre et le partage d'approches GIZC dans la région OIO ; le renforcement de la coopération scientifique régionale sur la restauration des écosystèmes côtiers, la production de connaissance et suivi scientifique des projets de terrain ». « RECOS continuera ainsi de renforcer la coopération scientifique régionale, de faciliter les échanges de bonnes pratiques de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) entre les pays membres, et de soutenir les initiatives de restauration et d'exploitation durable des écosystèmes marins et côtiers », note la commission.

Bilan

L'année 2023 était riche en activités pour le projet. L'on peut parler de l'ouverture du programme d'échanges d'expériences, du lancement de l'appel à projets ou encore la signature de conventions de financement pour deux projets pilotes à Madagascar. « 11 acteurs des Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles ont effectué 3 visites de terrain dans la région et ont pu échanger autour de la gestion de l'érosion côtière par les systèmes d'information géographique, la restauration des zones côtières et humides ainsi que la mise en place de réserves temporaires de poulpes ».

Par ailleurs, 127 dossiers de demande de financement d'initiatives nationales ou régionales ont été reçus à la suite de l'appel à projets témoignant de l'enthousiasme suscité par ce dispositif d'appui et de la variété des initiatives en faveur de la GIZC. Les résultats issus du processus de la première phase de sélection seront prochainement publiés sur le site web et les réseaux sociaux de la COI. Aussi, le projet RECOS a alloué deux bourses de recherche doctorale portant respectivement sur « L'efficacité des aires marines protégées dans l'océan Indien occidental (OIO) » et « L'évaluation de l'éducation à l'environnement dans l'OIO ».