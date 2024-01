Madagascar: Football féminin - Une vingtaine de joueuses malgaches évoluent à l'étranger

Si l'ex-joueuse de Sabnam Sophie Farafanirina a été la première footballeuse malgache à avoir signé chez les professionnels en 2017, une vingtaine de joueuses évoluent actuellement à l'étranger. Elles pourraient former une bonne équipe.

Le football féminin malgache est en veilleuse. Malgré les efforts déployés par la commission du football féminin au sein de la Fédération, Madagascar est encore à la 188e sur 192, après la dernière mise à jour du classement FIFA, et troisième avant-dernier au niveau du continent africain. Les raisons sont nombreuses, mais c'est surtout à cause de l'absence du championnat et des matches internationaux en particulier.

Avec la nouvelle équipe de la FMF, la situation pourrait s'améliorer. Pourquoi ne pas se tourner vers les joueuses expatriées tout comme les Barea A ? Selon notre source, une vingtaine de joueuses malgaches jouent actuellement dans les grands clubs à l'étranger. La plupart d'entre elles sont nées là-bas et sont toutes de la nouvelle génération.

Pourtant, on ne peut pas oublier que Sophie Irène Farafanirina a ouvert la porte à ces joueuses malgaches qui sont nées à Madagascar. Le milieu offensif de l'AC Sabnam, non moins capitaine de l'équipe des Barea a conclu le premier transfert du football féminin malgache avec l'AS Pierrots Vauban de Strasbourg en 2017. Ayant défendu les couleurs malgaches lors de la COSAFA Women's Cup en 2019, Antsaniaina Harisambatra Ranaivoson, la milieu de terrain de l'ASKAM Itasy joue en ce moment avec l'US Leguevin Football en France. Elle était également l'une des joueuses du Barça Mada ayant toujours rêvé de devenir une joueuse professionnelle.

Paris Saint-Germain

Concernant les deux filles de Dodol, l'ancien joueur des Barea, Baby Jordy Benera a signé un contrat professionnel au Paris Saint-Germain l'an dernier, après dix saisons passées au sein de l'académie du PSG. Puis elle a été prêtée au club espagnol du FC Levante Las Planas pour la saison 2023-2024. Sa petite soeur Benera Ummène Béni, âgée de 17 ans, quant à elle, vient d'être convoquée pour rejoindre l'équipe professionnelle féminine de Reims pour la reprise et participer au stage de préparation de la nouvelle saison.

En 2021, Ambre Raviniarison a été libre de tout contrat, après avoir passé des saisons avec les U19 Féminines du Montpellier Hérault Sport Club. Elle a ensuite décidé de partir au Canada pour suivre ses études au sein de la Cegep de Sherbrooke avec laquelle elle a pu jouer au football et participer au championnat universitaire. Une très belle nouvelle récemment, Ny Anjara Rafalimanana se démarque dans le championnat des États-Unis de football féminin D2 de la New York Metropolitan Women's Soccer League (NYMWSL) avec son club Williamsburg International FC (WIFC). Ny Anjara est l'ancienne joueuse de TNK Antanikatsaka et de l'Ajesaia. Elle est la fondatrice de l'équipe féminine d'Yfomac à Madagascar.

Née d'une mère malgache et d'un père guadeloupéen, Laurina Fazer ou « La Titi Parisienne » a signé un contrat professionnel avec Paris Saint-Germain depuis 2020. En 2022, elle est même la capitaine des Bleues en U20, lors du Mondial au Costa Rica. En effet, elle faisait partie du club parisien avec les équipes jeunes à l'âge de 7 ans. Laurina Fazer et son équipe ont été sacrées championnes de France U19 en 2019. Ce ne sont que quelques unes des joueuses qui ont une origine malgache mais il y en a encore beaucoup d'autres.