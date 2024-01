Afrique: Village CAN Akwaba Paris - Une lucarne offerte par Maurice Bandama pour présenter les opportunités d'investissements en Côte d'Ivoire

Les Ivoiriens de Paris ont effectué nombreux le déplacement dans les locaux de la représentation diplomatique de Côte d'Ivoire en France pour assister à la rencontre des Eléphants contre le Nigéria, le jeudi 18 janvier 2024.

Ouvert le dimanche 14 janvier 2024, par Sem l'ambassadeur de Côte d'Ivoire Maurice Kouakou Bandama, le village Can Akwaba Paris offre en marge des matchs diffusés en direct, des échanges thématiques, expositions, promotion touristique, panels sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et des rencontres économiques et commerciales.

A l'occasion de cette Can, des Ivoiriens et Africains de la diaspora donnent à la chancellerie ivoirienne les couleurs et chaleurs tropicales. Aussi des moments pour des panels sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire.

Selon le service de communication de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, les convives ont aussi à l'occasion de ces rencontres d'apprécier les saveurs culinaires de Côte d'Ivoire.