Sénégal: Lutte contre la piraterie marine, le trafic de drogue et l'émigration irrégulière - La Marine nationale liste ses réalisations

La Marine nationale a mené plusieurs actions de prévention dans sa lutte contre le trafic de drogue, la pêche illicite et l'émigration irrégulière. Le Chef d'Etat-major de la Marine nationale, Abdou Sène, est revenu sur leurs réalisations hier, mardi 23 janvier 2024, à l'occasion de la célébration de la Journée de la marine nationale.

«Grâce à votre vision, notre posture a évolué qualitativement et nous a permis, dans le cadre de la défense, de mener, aux côtés des autres Forces Armées, des missions de préservation de l'intégrité du territoire et de lutte contre les trafics illicites dans le Sud du pays», a dit le Chef d'Etat-major de la Marine nationale, Abdou Sène.

Toujours, dans le cadre des opérations interarmées, «la Marine a projeté plus de 2847 troupes de l'Armée de terre et transporté 1839 tonnes de fret entre Dakar et la capitale sud du pays, pour soutenir nos soldats en opérations en Casamance», ajoute-t-il.

Parlant des réalisations de ses hommes, le patron de la Marine nationale indique : «parallèlement à notre posture permanente de sureté en mer, nous avons assuré, pour la première fois dans notre histoire, dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, une présence quasi permanente sur l'ensemble de notre Zone économique exclusive et avec un nombre de jours de mer évalué à 1524».

%

Cette présence permanente a permis, dit-il, «de lutter contre la pêche illicite non déclarée non réglementée (pêche INN), avec le contrôle systématique de tout navire de pêche et l'arraisonnement de 13 navires délictueux. Elle a aussi permis de garantir la protection de toutes les activités de recherche scientifique en mer et de développement des puits de pétrole et de gaz aussi bien pour le gisement offshore GTA que celui de Sangomar».

En outre, grâce à un dispositif de blocus, en haute mer, de la route qui mène aux îles espagnoles, «nous avons fait face aux vagues successives d'émigrants irréguliers empruntant, sans conscience des dangers et de l'hostilité de la mer, la voie maritime et nous avons ainsi sauvé la vie de presque 10.000 personnes», liste Abdou Sène.

Étant conscient des dangers dans le milieu marin, le Chef de l'Etat, Macky Sall, affirme que «c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'engagement, il y a dix (10) ans, de renforcer de manière significative le potentiel naval de la Marine nationale, afin qu'elle soit en mesure de remplir pleinement son contrat opérationnel».

Le président Macky Sall trouve qu'en somme, «le programme d'équipements de la Marine, inscrit dans le format des Armées 2025, s'est traduit par l'acquisition progressive de vedettes côtières rapides, de bâtiments de surveillance côtière et de patrouilleurs de haute mer et d'un navire d'assistance publique, le «Tékrour», dont la livraison prochaine illustre à nouveau notre volonté d'affirmer la présence de l'Etat en mer».

Dans la même perspective, le président de la République, Macky Sall, souligne «qu'avec le «Walo», le «Niani», le troisième patrouilleur «Cayor» qui sera réceptionné dans quelques mois, le Sénégal va disposer pendant les trente (30) prochaines années de trois (03) OPV modernes qui constitueront l'épine dorsale de la flotte et qui vont assurer toutes les missions de défense maritime du territoire et d'action de l'Etat en mer, notamment la protection des activités économiques liées à l'exploitation des ressources halieutiques, pétrolières et gazières offshores».

Il trouve aussi que ces moyens seront également «de précieux atouts dans le cadre de la diplomatie navale, en droite ligne des engagements internationaux du Sénégal. C'est un héritage qu'il appartient aux Armées et à la Marine de sauvegarder par un engagement sans faille des équipages et par une bonne politique de maintien en condition opérationnelle des navires».