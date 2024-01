Sénégal: Actes de vandalisme des stations services lors des manifestations - Les distributeurs de produits pétroliers lancent une campagne de sensibilisation

Les distributeurs de produits pétroliers au Sénégal, en collaboration avec le ministère du Pétrole et des Énergies, lancent une campagne de sensibilisation intitulée «Gannaaw Yàq, laa ñàkk». Cette campagne a pour but d'éveiller la conscience collective sur les conséquences directes et indirectes des actes de vandalisme des stations-services. L'information a été livrée hier, mercredi 24 janvier, dans un communiqué de presse.

Au cours des récentes manifestations de contestation, les stations-services ont été malheureusement la cible de multiples attaques violentes, engendrant des conséquences dévastatrices tant pour les distributeurs pétroliers que pour la population sénégalaise. Avec 61 stations-services saccagées, entraînant le chômage technique de près 945 personnes et impactant directement plus de 4000 personnes, la situation appelle à une action immédiate.

Face à ce constat inquiétant, les distributeurs de produits pétroliers au Sénégal, en collaboration avec le ministère du Pétrole et des Energies, déploient une campagne de sensibilisation intitulée "Gannaaw Yàq, laa ñàkk" (Après le saccage, j'ai perdu) qui raconte l'arrière du décor nébuleux des destructions des stations d'essence par la voix de ceux qui les subissent : gérants sénégalais de stations-services, taximen, pompistes, conducteurs de ndiaga ndiaye, employés de station-service.

«Derrière chaque acte de vandalisme de station-service, il y a de vraies vies qui sont impactées, de vrais destins détournés, de vrais parcours de Sénégalais ralentis. La campagne sera soutenue par un dispositif de communication comprenant deux films percutants. Le premier mettra en lumière les conséquences potentielles d'un incendie en station, en l'occurrence les risques de pertes en vies humaines, les dégâts matériels, et environnementaux. Le second film invitera à réfléchir sur les effets directs de nos actes, rappelant que derrière chaque station saccagée se trouvent des vies brisées», rapporte la source.

Selon le communiqué, en plus des films, la campagne sera déployée à travers des affichages avec une série de trois visuels, des messages radio et des activations de proximité sur le terrain. Les distributeurs de produits pétroliers au Sénégal appellent en ainsi à la prise de conscience de tous et à l'adoption de gestes citoyens pour le bien collectif, afin de construire un avenir où la stabilité énergétique est garantie, et où chaque sénégalais peut envisager l'avenir en toute sécurité.