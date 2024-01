Maroc: Sécurité routière - La DGSN lance à Marrakech une large campagne de sensibilisation et de contrôle auprès des usagers des deux roues

Marrakech — La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), à travers la préfecture de Police de Marrakech a lancé, depuis quelques jours déjà, une large campagne de sensibilisation et de contrôle auprès des usagers des deux roues, à l'effet de les inciter au respect scrupuleux du Code de la route.

Placée sous le signe « Motocyclette sécurisée », cette initiative humaine et citoyenne menée à Marrakech dans le cadre des efforts permanents engagés par les services de police en charge de la circulation urbaine, se fixe pour objectifs ultimes de promouvoir la sécurité routière, de préserver des vies humaines, et de sensibiliser les motocyclistes sur les dangers de la route.

Il s'agit de même de les inciter à observer strictement les moult dispositions du Code de la route notamment, le respect de la signalisation, le port des casques de protection, l'abstention de circuler dans les zones interdites et l'utilisation de pistes cyclables, outre l'obligation de régulariser la situation de leurs motocyclettes en disposant des documents exigés par la loi.

Cette campagne, menée en étroite collaboration avec les autorités locales et les associations de la société civile, se propose aussi de contribuer à améliorer et à garantir la fluidité de la circulation et de la mobilité dans les différents axes et artères de la Cité ocre et surtout, de mettre fin à l'hécatombe de la route notamment, dans une ville comme Marrakech où, les deux roues constituent le moyen de locomotion le plus populaire, prisé et le plus utilisé.

%

Ayant suscité tant de satisfaction et d'admiration de la part aussi bien des habitants que des hôtes de la ville des Sept saints, cette large campagne illustre, si besoin est, cet engagement sans faille, à la faveur de la mise en application exemplaire des instructions de la DGSN en la matière, et s'insère dans le sillage de la stratégie préventive visant la protection des vies humaines notamment, la catégorie des motocyclistes, la plus exposée aux dangers de la route.

Ainsi, et parallèlement aux actions de sensibilisation menées directement auprès des usagers des deux roues, les services de la police de Marrakech ne lésinent guère sur les moyens afin de lutter, avec toute l'efficacité et célérité requises, contre les agissements délictueux et autres comportements irresponsables auxquels peuvent se livrer certains motocyclistes, exposant éminemment, leur vie et celle d'autrui au danger.

Pour se faire, les services de police oeuvrent d'arrache-pied, à l'effet d'intervenir avec efficacité pour faire appliquer la loi, assurer sa suprématie sur toute autre considération, et préserver la sécurité et la sureté des citoyens et par là, d'engager des poursuites légales contre les contrevenants, dans le respect le plus absolu des lois et règlements en vigueur, et ce, sans porter atteinte au principe sacrosaint du droit à la libre circulation dont jouit les citoyens.

N'étant pas une entreprise de toute aisance, cette mission se trouve, certes, accomplie, avec abnégation, professionnalisme confirmé et sens élevé de responsabilité, par les services de police en charge de la circulation et ce, pour le bien-être des citoyens.

Pour garantir à cette large campagne plein succès et lui permettre d'atteindre son objectif d'ériger Marrakech en « capitale incontournable de la sécurité routière », des barrages de police et des points de contrôle sont dressés au niveau des grands axes et points névralgiques de la ville, ainsi qu'au niveau des zones d'accumulation d'accidents (ZAAC), à l'instar des grands carrefours au niveau des districts de Guéliz, Ménara, M'hamid, Sidi Youssef Ben Ali et l'ancienne Médina, avec mobilisation par les services de police de toute la logistique et des ressources humaines nécessaires, a constaté sur place une équipe de la MAP.

De même, des camions de dépannage (Plateaux) sont mobilisés pour la circonstance pour assurer le transport vers la fourrière, de l'ensemble des motocyclettes garées dans des zones interdites ou sur les trottoirs, ou encore celles dépourvues d'une police d'assurance.

Au niveau de ces barrage de police, il est procédé, avec minutie, au contrôle de l'identité des usagers des deux roues, et de la vérification de la disponibilité et de la validité des documents (carte grise, police d'assurance..) relatifs à leurs véhicules, ainsi que des permis de conduire pour les grosses cylindrées.

En chiffres, le nombre de motocyclettes contrôlées durant la période du 12 au 23 janvier dans le cadre de l'opération « Motocyclette sécurisée », a atteint, 5.960, dont 800 au niveau du district de l'ancienne médina, 681 dans le district de M'hamid, 866 dans le district de la Ménara, 487 au niveau du district de Sidi Youssef Ben Ali, et 548 dans le district de Guelliz, selon les données de la préfecture de police de Marrakech.

Concernant le nombre total des motocyclettes objet de contraventions, il est de l'ordre de 4.990 durant la même période, dont 871 à Guelliz, 329 à Sidi Youssef Ben Ali, 554 au niveau de la Ménara, 559 à Mhamid, et 620 au niveau de l'ancienne médina.

Quant aux motocyclettes saisies et déposées à la fourrière municipale, le nombre total est de 737, dont 132 au niveau de l'ancienne médina, 88 à M'hamid, 312 au niveau de la Ménara, 111 dans la zone de Sidi Youssef Ben Ali, et 35 au niveau de Guelliz, ajoute-t-on de même source.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Commandant de paix Mohamed Sirani, Chef adjoint de la Brigade de la Circulation à la préfecture de police de Marrakech, a indiqué que la préfecture de police de la cité ocre s'est inscrite au plan de la sécurité routière, à travers cette campagne menée sous le signe « la motocyclette sécurisée », sous la supervision du Préfet de Police.

Cette catégorie dépourvue de protection occupe une grande place au niveau de la ville de Marrakech, avec un nombre conséquent d'usagers de la route parmi les motocyclistes, dont certains ne respectent pas le Code de la route (signalisation, circulation en sens interdit, vitesse excessive, et l'organisation de courses sans autorisation sur la voie publique), ce qui est de nature à impacter négativement la qualité et la fluidité de la circulation et d'exposer des vies humaines au danger, a-t-il déploré.

Et de poursuivre que la Brigade de la Circulation à Marrakech intervient dans ce sens, afin de lutter efficacement contre les contraventions et d'imposer le respect du Code de la route, tout en dressant des PV à l'encontre des motocyclistes contrevenants, et la saisie des motocyclettes en situation irrégulière et leur dépôt à la fourrière municipale en engageant les poursuites nécessaires contre leurs propriétaires et ce, dans le strict respect des procédures en vigueur ».

« La Brigade de circulation procède également au quadrillage de la ville en mettant en place nombre de barrages et de points de contrôle des motocyclettes. La Finalité étant de veiller scrupuleusement à garantir la fluidité de la circulation et à intervenir au moment opportun sur le plan coercitif à l'encontre des contrevenants », a conclu M. Sirani.