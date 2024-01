Tunisie: Le ministère des Affaires étrangères condamne le bombardement brutal par l'entité sioniste du centre d'hébergement de l'UNRWA à Khan Yunis

Ramallah/Palestine — Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a condamné l'attaque brutale commise par les forces d'occupation sionistes contre un centre d'hébergement affilié à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA) à Khan Yunis, qui abrite des milliers de Palestiniens déplacés, ce qui a conduit à son incendie, entraînant des martyrs et des blessés, notamment des femmes et des enfants, notant que le centre est connu de l'armée d'occupation comme étant affilié à l'UNRWA.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère des Affaires étrangères a considéré cet attentat comme « une continuation officielle par l'entité sioniste du ciblage de l'UNRWA avec ses institutions, ses installations, son personnel, ses écoles, ses centres d'hébergement et ses équipements, dans le but d'achever la liquidation de sa présence et de son travail dans la bande de Gaza.

Et de poursuivre que ces ciblages privent les réfugiés palestiniens de tout service et programme de secours et d'éducation, en liquidant les bases de la survie des Palestiniens dans la bande de Gaza, et les poussant à davantage de déplacements forcés et de migrations hors de leur pays d'origine.

Le ministère des Affaires étrangères a estimé que "l'échec international à mettre fin à la guerre génocidaire, à mettre en oeuvre la résolution n° 2720 du Conseil de sécurité et à garantir les besoins humanitaires fondamentaux des citoyens de la bande de Gaza, encourage les forces d'occupation à commettre davantage de ces crimes".

