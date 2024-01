Tunisie: La diplomatie met en garde contre les dangers d'armer les colons et de leur fournir des missiles antiblindés

Ramallah/Palestine — Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a mis en garde contre les dangers de ce qui a été rapporté par les médias hébreux, concernant l'étude de l'armée d'occupation sioniste sur l'armement des soi-disant « équipes d'alerte de sécurité » dans les colonies établies le 24 janvier 2024 sur des terres en Cisjordanie, avec des missiles antichar sous de faux prétextes.

La diplomatie a considéré, dans un communiqué publié aujourd'hui mercredi, qu'il s'agit d'une extension de l'incitation à la haine des responsables d'extrême droite et de leurs efforts pour jeter de l'huile sur le feu, faire exploser la situation en Cisjordanie occupée et la faire entrer dans un cycle de violence sans fin, de sorte qu'il leur est facile de copier les destructions, le génocide et les déplacements qui ont lieu dans la bande de Gaza.

Le ministère a affirmé que cette idée est une extension des directives du ministre extrémiste Itamar Ben Gvir et de ses pratiques racistes consistant à armer les colons pour tirer sur des citoyens palestiniens, les chasser, les empêcher d'entrer sur leurs terres.

La diplomatie a également mis en garde contre les conséquences de l'utilisation par les colonialistes de ces roquettes et missiles contre des maisons et des rassemblements palestiniens, en particulier à la lumière de l'incitation continue des autorités sionistes et des tentatives de diabolisation des Palestiniens.

Elle a vu que cette mentalité coloniale raciste cherche, de manière vengeresse, à commercialiser la logique de la force militaire et des solutions de sécurité dans les relations avec les Palestiniens, comme alternative aux solutions politiques au conflit.

Le ministère des Affaires étrangères a appelé les Nations Unies et la communauté internationale à suivre la question de l'armement des colonialistes et à prendre les mesures nécessaires imposées par le droit international, pour forcer le gouvernement sioniste à le démanteler, à retirer ses armes et à lever la protection pour il place les organisations coloniales sur les listes terroristes et imposer des sanctions à ses membres et à ses dirigeants qui se trouvent aux niveaux politique et militaire de l'État occupant.

INTER/WAFA