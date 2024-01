Tunisie: Kef-Elections locales - Le développement intégral en ligne de mire des candidats d'El Ksour

KEF — Les deux candidats au second tour des élections locales sur la circonscription électorale d'El Ksour, dans le gouvernorat du Kef, Mohamed Sdira (409 voix, soit 46,9% des votes) et Ahlem Barhoumi (326 voix, soit 37,39% des votes), conviennent sur la nécessité de stimuler le développement et d'atténuer le phénomène de chômage dans la région.

Le candidat Mohamed Sdira, 50 ans, technicien électricien, soulève dans ce sens le problème de chômage qui sévit auprès des jeunes ainsi que l'absence des services administratifs, s'engageant à oeuvrer à délimiter l'impact de ces difficultés.

Le programme électoral du candidat prévoit aussi un soutien aux personnes à besoins spécifiques en termes de santé et de logements, outre la création d'espaces de loisirs au profit des familles et des enfants.

Pour sa part, la candidate Ahlem Barhoumi, s'engage à la promotion des services administratifs dans tous les établissements publics, à assurer l'approvisionnement alimentaire sur le marché et à accorder une attention particulière au secteur agricole en matière de fourniture de fourrage, semences et engrais aux agriculteurs de la région.

Sur le plan social, elle met également l'accent sur la nécessité d'accorder davantage d'intérêt pour les catégories vulnérables et démunies, s'engageant à oeuvrer pour l'octroi de logements et de cartes de soins gratuites, à qui de droit, et à la création de moyens de subsistance.