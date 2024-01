Algérie: Attaf s'entretient à New York avec nombre de ses homologues

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de France, de Turquie d'Autriche et de Suisse, et avec le ministre d'Etat britannique chargé du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud, des Nations unies et du Commonwealth, et ce, dans le cadre de la mission qu'il accomplit à New York, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

M. Attaf a réitéré à son homologue français, Stéphane Séjourné, "ses félicitations pour sa désignation à la tête de la diplomatie française".

Les deux parties ont, par la suite, "passé en revue plusieurs dossiers ayant trait aux relations algéro-françaises, y compris les échéances bilatérales convenues et les voies optimales de leur préparation", note le communiqué.

Avec son homologue turc, Hakan Fidan, M. Attaf a échangé les vues sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les derniers développements de la situation en Palestine et dans la région sahélo-saharienne, selon la même source.

Les entretiens de M. Attaf avec son homologue autrichien, Alexander Schallenberg, ont constitué une occasion pour examiner "les moyens et les perspectives de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier les concertations politiques autour des questions qui sont au coeur des préoccupations des deux pays aux niveaux, régional et international", ajoute le communiqué.

M. Attaf s'est également entretenu avec son homologue suisse, Ignazio Cassis sur "la coopération et la coordination entre les deux pays durant leurs mandats en tant que membres non permanent du Conseil de sécurité, notamment les démarches futures que l'Algérie entend entreprendre concernant la question palestinienne", précise le document.

Les entretiens de M. Attaf avec le ministre d'Etat britannique aux Affaires étrangères, Lord Ahmad Tariq, focalisés sur "la coordination entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité pour servir les objectifs de paix et de sécurité" ont permis de "passer en revue les derniers développements de la question palestinienne et la situation prévalant dans la région sahélo-saharienne", conclut le communiqué.