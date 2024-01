Algérie: Le ministre des Finances évoque avec une délégation du FIDA le renforcement de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre des Finances, M. Laaziz Faid, a reçu mercredi une délégation du Fonds international de développement agricole (FIDA), conduite par son président, M. Alvaro Lario, avec qui il a évoqué les opportunités de coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, M. Faid a "mis en avant l'histoire liant l'Algérie au FIDA, rappelant que notre pays est membre fondateur de cette institution financière qui fut présidée par un algérien, en l'occurrence, feu M. Idriss Eljazairi pendant deux mandats consécutifs", précise la même source.

A l'occasion, le ministre a rappelé que "l'Algérie et le FIDA partagent les mêmes valeurs et objectifs notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la faim et les inégalités dans le monde", est-il souligné.

Il a également affirmé que les "raisons ayant été à l'origine de cette institution demeurent, vu la conjoncture mondiale, toujours pertinents et d'actualité".

Soulignant la volonté du gouvernement algérien de faire du secteur agricole un segment de création de richesses, d'emplois et de contribution au développement des exportations hors hydrocarbures, M. Faid est revenu sur les mesures de facilitations et d'appui inscrites en faveur de ce secteur dans la loi des finances de 2024, malgré la contrainte budgétaire.

Dans le chapitre de la coopération financière, notamment, au titre de la reconstitution des ressources de cette institution (FIDA-13), le ministre des Finances a affiché "la disponibilité de notre pays à apporter sa contribution dans ce cadre et de poursuivre son appui et sa solidarité avec les bénéficiaires des services du FIDA".

S'agissant de la coopération bilatérale, et tout en rappelant la décision des autorités algériennes de ne pas recourir aux financements externes, M. Faid a exprimé le souhait de la partie algérienne de voir cette coopération se renforcer dans les domaines d'accompagnement technique, d'expertise et de savoir faire, en se basant sur l'expérience capitalisée par le FIDA dans ce domaine.

De son côté, M. Lario a affirmé "la volonté de son institution à oeuvrer pour le renforcement des relations avec l'Algérie", souligne-t-on.

Les deux parties ont conclu leur rencontre en réaffirmant les engagements respectifs, en termes de coopération financière et d'appui du FIDA au secteur agricole en Algérie dans l'objectif de "construire une économie émergente et diversifiée, reposant sur un secteur agricole performant contribuant à un développement durable, inclusif et équitable", conclut la même source.