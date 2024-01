Madagascar: Bois tropicaux - Lancement des soumissions de résumés pour la Conférence internationale

La Conférence Internationale sur les Bois Tropicaux se tiendra à Antananarivo du 26 au 28 août 2024. Vendredi dernier, l'école doctorale GRND, au sein de l'Université d'Antananarivo a annoncé le lancement des soumissions de résumés pour cette conférence de grande envergure.

Organisée par des institutions renommées telles que l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques et l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo, cet événement est une initiative conjointe du Centre National de Formation des Techniciens Forestiers Angavokely, de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antsiranana, et du DP Forêts et Biodiversité. D'après les organisateurs, l'objectif principal de cet événement est de catalyser un échange dynamique de connaissances et de présenter des pratiques novatrices favorisant l'harmonisation entre utilisation productive et préservation durable des ressources forestières tropicales. Une délicate équation qui, selon les organisateurs, peut être résolue grâce à des approches novatrices, comme en témoigne le choix des thèmes majeurs de discussion.

Thèmes diversifiés

Les participants auront l'occasion de plonger dans des sujets cruciaux, tels que l'identification des bois tropicaux pour des chaînes d'approvisionnement durables, les innovations dans l'utilisation du bois dans la construction, le bois en tant que source d'énergie dans les pays tropicaux, et son rôle dans les objets culturels. Une attention particulière sera également accordée aux produits forestiers tropicaux non ligneux (PFNL), soulignant l'importance de leur utilisation dans les pays tropicaux.

Le projet, financé par la Royal Academy of Engineering (UK) à travers le projet ForesTIA, et soutenu par le groupe de recherche 5.01.00 - Qualité du bois et des fibres - de l'International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), promet d'être un rendez-vous majeur pour les acteurs de la recherche forestière. Bref, les soumissions de résumés sont désormais ouvertes, offrant aux chercheurs et passionnés du domaine, l'opportunité de contribuer à cette initiative mondiale. Un événement qui s'annonce comme une étape clé pour définir l'avenir durable des forêts tropicales et leur cohabitation avec les besoins humains.