Madagascar: FIFF Cotonou - « Debout » de Felana Rajaonarivelo sélectionné

La cinéaste, Felana Rajaonarivelo, représentera Madagascar au Festival international des films de femmes à Cotonou.

La réalisatrice fait partie de la sélection officielle par le biais de son film documentaire « Debout », co-produit avec Canal Plus Madagascar et Fireflies. Le rendez-vous se tiendra du 20 au 24 février à l'Institut français du Bénin et à l'Artistik Africa pour découvrir les 18 films en lice pour l'Amazone d'Or du Fiff Cotonou. A savoir que ce festival bisannuel a été créé en 2019 à Cotonou, au Bénin.

Il valorise les femmes cinéastes africaines, met en lumière et suscite la réflexion sur les obstacles à l'évolution des femmes en général et dans le secteur du cinéma en particulier. Initiative de la réalisatrice béninoise Cornélia Glèlè, Fiff Cotonou a pour but de valoriser les femmes qui ont choisi de faire carrière dans le septième art et aider à briser certaines barrières socioculturelles qui freinent l'évolution des femmes dans ce secteur.