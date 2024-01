Madagascar: Tournoi de football féminin et inclusif - Rendez-vous cet après-midi à Mahamasina

Le football n'est plus l'affaire des hommes et beaucoup de femmes se lancent actuellement dans ce sport.

Dans le cadre de la Journée Internationale du Sport Féminin et toujours dans la lignée de Madagascar, Terre de Jeux pour les Jeux Olympiques 2024, un tournoi de football est organisé par HJ soccer ce jour au Stade Annexe Barea à Mahamasina. Ce tournoi est rendu possible grâce au soutien actif de l'Ambassade de France à Madagascar, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la CUA - Commune urbaine d'Antananarivo - Direction des Sports - CUA.

C'est un tournoi féminin pluriel mais également inclusif avec la participation effective de Madagascar Paralympic Committee. L'objectif du tournoi est de mettre en lumière le football féminin et inclusif à Antananarivo à travers la sensibilisation des joueuses porteuses d'un handicap et non handicapées aux droits des femmes et aux violences basées sur le genre, surtout la sensibilisation au handicap mental à travers la pratique sportive. Huit équipes féminines de la région Analamanga participent au tournoi. Un match d'ouverture inclusive entre joueuses porteuses d'un handicap et joueuses non handicapées lancera les hostilités. Plusieurs animations sont aussi au programme.