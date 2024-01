Madagascar: Pisciculture - Un fer de lance du développement économique à Moramanga

Une présentation éclairante sur la pisciculture s'est déroulée le week-end dernier dans le district de Moramanga. Les pisciculteurs locaux ont apporté leurs témoignages, quant aux avantages qu'offre cette filière par rapport aux activités économiques alternatives.

Les pisciculteurs en activité et les agriculteurs intéressés par cette filière prometteuse ont assisté à la présentation dirigée par le ministre de la Pêche et de l'Économie Bleue, Paubert Mahatante. L'événement s'est déroulé sur terrain à Morafeno Andasibe et a bénéficié du soutien des autorités locales et des représentants du Groupe d'étude et de recherche sur les primates (GERP). Lors de son intervention, le ministre a souligné l'importance de tirer parti des ressources en eau pour le développement, affirmant que la pisciculture émerge comme l'une des activités les plus rentables dans ce domaine. Il a également insisté sur le vaste marché qui offre aux pisciculteurs la possibilité de développer rapidement leurs activités, tout en soulignant le rôle crucial de la pisciculture en tant que pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB) a exprimé sa volonté d'apporter un soutien technique aux acteurs du secteur et de partager les meilleures pratiques nécessaires à la réussite dans cette filière. Cette initiative vise à stimuler davantage l'essor de la pisciculture dans la région.

Témoignages de succès

À Andasibe, de plus en plus de personnes, comme M. Régine, une mère de famille, se lancent avec succès dans la pisciculture. M. Régine, bénéficiaire du GERP, a partagé son expérience, soulignant que cette activité lui permet de générer un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Lors de la visite ministérielle sur son site d'exploitation, divers types de poissons ont été observés, tels que des tilapias, des carpes, des carpes royales, des alevins, et des géniteurs. Le ministre Mahatante a émis des recommandations pour améliorer les activités de M. Régine et a affirmé l'engagement du MPEB à fournir un soutien technique nécessaire pour le développement de cette activité. Lors de cette descente sur le terrain, le député élu dans le district de Moramanga, a également partagé sa conviction quant aux avantages de la pisciculture dans l'économie rurale. Il a souligné que cette activité, en apparence facile et ludique, est pourtant un moteur économique puissant, capable de créer des emplois et de stimuler le développement local. En effet, le député a investi dans cette filière, détenant sept bassins piscicoles, dont certains sont encore en cours d'aménagement. Ainsi, la pisciculture émerge comme une force motrice du développement économique dans le district de Moramanga, offrant des opportunités de croissance, de création d'emplois et de prospérité pour les communautés locales.