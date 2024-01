Tchad / Russie - Mahamat Idriss Deby reçu par Vladimir Poutine à Moscou

Le président de la transition du Tchad a entamé une visite de 48heures en Russie où il a été reçu, le 24 janvier, par le chef de l'Etat, Vladimir Poutine.

Le président Mahamat Idriss Deby est accompagné par le ministre des Mines, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, et celui des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif. Les discussions avec Vladimir Poutine au Kremlin ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays, un accent étant mis sur les secteurs de l'agriculture et des mines ; la stabilité du Tchad et dans la région du Sahel. Le contexte international et régional, notamment la présence de la Russie dans les conflits frontaliers du Tchad avec le Soudan, la Libye et la Centrafrique, a été également abordé. La visite du président tchadien en Russie survient à un moment où son pays cherche à élargir ses partenariats internationaux. Le Tchad a récemment accueilli le ministre des Affaires étrangères de Hongrie et s'est entretenu avec des militaires français pour renforcer la coopération entre les deux pays.

La Russie, de son côté, a étendu sa présence au Sahel en recevant le Premier ministre de la transition nigérienne, ce qui souligne l'importance des enjeux régionaux dans les discussions entre les dirigeants tchadiens et russes. Le président russe a indiqué que Moscou surveille la situation au Tchad et compte contribuer à la stabilisation du pays. « Nous sommes heureux que vous ayez réussi à organiser un référendum sur la Constitution. Je suis convaincu que les élections se tiendront à un niveau élevé dans un avenir proche. Nous sommes heureux que vous ayez réussi à stabiliser la situation dans le pays. Nous allons y contribuer », a déclaré Vladimir Poutine. Le président russe a félicité son hôte pour avoir "réussi à stabiliser la situation" dans son pays et affirmé que la Russie y "contribuerait par tous les moyens possibles". Le Tchad, un allié de la France, est un "pays frère" de la Russie, a affirmé Mahamat Idriss Déby Itno. "Je suis venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain (qui veut) renforcer ses relations avec un pays ami", a déclaré le général Déby. Il a estimé que sa visite à Moscou aiderait à renforcer les relations bilatérales.

La Russie veut retrouver son influence en Afrique, perdue après la chute de l'URSS, focalisant ses efforts dans les pays du Sahel, pour y concurrencer la France. La visite du président tchadien et les propos chaleureux de Vladimir Poutine apportent une nouvelle illustration des efforts d'influence de la Russie au Sahel. Le Tchad, où l'armée française entretient encore un contingent, est le dernier partenaire privilégié de la France au Sahel, après le retrait contraint et forcé des militaires français du Mali en août 2022, du Burkina Faso en février 2023 et du Niger en décembre dernier. Ces trois pays se sont rapprochés au même moment de la Russie, notamment sur le plan militaire.