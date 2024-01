Algérie: Le pays a franchi de grands pas en matière de consécration du droit à l'éducation

ALGER, - Le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a affirmé mercredi que l'Algérie avait franchi "de grands pas" en matière de consécration du droit à l'éducation, en lui accordant la priorité depuis son indépendance, conformément au principe d'égalité des chances et de la gratuité de l'enseignement.

Lors d'une rencontre organisée au Lycée "Mahmoud Mentouri" de Benaknoun (Alger), à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, célébrée cette année par l'ONU sous le thème "Apprendre pour une paix durable", M. Zaalani a précisé que l'Algérie "a franchi de grands pas dans la consécration du droit à l'éducation, en lui accordant la priorité depuis son indépendance, conformément au principe d'égalité des chances et de la gratuité de l'enseignement", soulignant que la célébration de cette journée "s'inscrit dans le cadre des missions du CNDH en matière de promotion de la culture des droits de l'Homme, à partir des établissements éducatifs".

Le même responsable a aussi affirmé que le principal objectif des droits de l'Homme consiste à "réaliser la stabilité et la paix et à créer un environnement de vie tranquille et paisible".

M. Lakhal a, en outre, souligné que le ministère avait recruté "des professeurs spécialisés en éducation physique et sportive pour le cycle primaire", créé "une direction générale chargée des activités culturelles et sportives", doté "un nombre important d'écoles primaires de tablettes électroniques" et numérisé "de nombreuses opérations".