Algérie: Abbas souligne la nécessité de mettre immédiatement un terme à l'agression sioniste en Palestine occupée

RAMALLAH (Cisjordanie occupée) - Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a souligné la nécessité de mettre immédiatement un terme à l'agression, menée depuis plus de trois mois, par l'occupation sioniste contre la bande de Ghaza, et dans les territoires occupés, après avoir reçu mercredi à Ramallah, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron.

Selon l'agence de presse Wafa, le président Abbas a informé le ministre britannique des Affaires étrangères des derniers développements dans le territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande de Ghaza, et a souligné "la nécessité de mettre immédiatement un terme à l'agression" sioniste dans la bande de Ghaza, en Cisjordanie et à El-Qods occupées.

Il a réitéré le rejet catégorique de l'Etat de Palestine du déplacement des Palestiniens de la bande de Ghaza ou de Cisjordanie, y compris El-Qods occupée.

Le président palestinien a également souligné la nécessité pour les autorités d'occupation "de mettre fin à leurs pratiques oppressives, au nettoyage ethnique, qui compromettent la solution à deux Etats, aux crimes des colons terroristes et de cesser de retenir les fonds de dédouanement palestiniens".

Enfin, M. Abbas a assuré au ministre britannique des Affaires étrangères, que "la reconnaissance de l'Etat de Palestine et le soutien de ses efforts pour devenir membre à part entière des Nations unies par une décision du Conseil de sécurité, constituent un pas important pour la mise en oeuvre d'une solution politique fondée sur les résolutions et la légitimité internationale et l'Initiative de paix arabe et le consensus arabe et international sur la tenue d'une conférence internationale de paix pour mettre en oeuvre un plan de paix global, avec des garanties internationales et un calendrier précis", selon Wafa.