Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - Remake Elgeco Plus contre CFFA en finale

Les demi-finales de la coupe nationale se sont tenues hier, au By Pass. Elgeco Plus et CFFA ont validé leur ticket pour la finale, en écartant respectivement Disciples FC et AS Fanalamanga.

Deux clubs habitués au titre, CFFA et Elgeco Plus, s'affronteront en finale de la Coupe de Madagascar version 2023.

En demi-finales, Elgeco Plus n'a pu écarter Disciples FC de Vakinankaratra (1 à 0) qu'en deuxième période de la prolongation. L'équipe vainqueur du Grand Tournoi d'Antananarivo a imposé son jeu à l'entame de la rencontre. Le latéral droit du DFC, Joma, sur le côté droit, centre pour Tsila qui frappe de sa tête, mais le portier des Barea, Nina, arrive à repousser le ballon (7e). C'est la deuxième titularisation de ce dernier, après sa blessure survenue durant la phase finale des Jeux des Iles, en septembre.

Le club tenant du titre a remonté la pente et dicté sa loi au retour des vestiaires. Le Barea Chan, Doddy, a raté deux occasions dans les quinze premières minutes de la deuxième a période. De son côté, Disciples FC échoue à deux reprises à la finition. Armando du DFC éliminé deux défenseurs, mais à cause de sa précipitation, son tir an été hors cadre. Un but du DFC a été refusé, la frappe en puissance d'Eric dans la surface a été repoussée par Nina, puis reprise par Dahery. Ce dernier est sifflé en position de hors-jeu (78e).

Ratages

« Je tiens à critiquer l'arbitrage. Ce n'est pas une excuse après notre défaite, mais le but de Dahery n'était pas en position de hors-jeu. C'est un ballon venant de l'adversaire», souligne Rija Juvense Rakotomandimby, assistant coach du Disciples FC.

Le score est resté inchangé en première mi-temps de la prolongation. Le but de la victoire de club hôte a été marqué par Zola, servi du côté gauche par Benteke à la 112e (1-0). «Notre changement de tactique a porté ses fruits, après quelques occasions ratées. Les joueurs ont su profiter de la fatigue des adversaires en prolongation», confie Andry Hildecoeur, coach de l'Elgeco Plus.

Le club vainqueur de la coupe nationale en 2021, CFFA, a lui aussi souffert pour renverser l'AS Fanalamanga, finaliste de l'Orange Pro League. Ce club, demi-finaliste de la Coupe, a compliqué la tâche du club champion national en 2022.

ASF a eu trois occasions nettes en première période. Entre autres, le coup franc frappé par Georgino qui a percuté la barre transversale (27e). Banse a échoué également au dernier geste dans la petite surface (37e). Et le coup de tête trop croisé de Besina, servi par Gildas ,est passé à côté du deuxième poteau (39e). CFFA a dominé en deuxième période. Le puissant tir du Barea Chan, Lalaina, a été repoussé par le gardien de but, Mika (62e). Bertho a inscrit l'unique but de la victoire des Oranges, après avoir éliminé deux défenseurs (71e). Avotra a raté de peu le but de l'égalisation, son tir ayant frôle la transversale (76e).

«Nous avons dû gérer la première mi-temps, compte tenu de la fatigue des joueurs après la prolongation en quarts. Ils n'ont imposé leur jeu qu'en deuxième période», confie Titi Rasoanaivo. «Nous avons raté beaucoup trop d'occasions. Nos éléments sont encore jeunes et n'arrivent pas à gérer un tel match de haut niveau», reconnait José Georges Raharitiana, coach de l'AS Fanalamanga. La finale du dimanche sera le remake du quart de finale du GTA à l'issue duquel Elgeco Plus est sorti vainqueur (1-0).