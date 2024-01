Madagascar: Emploi des jeunes - Un atelier sur l'adéquation de la formation

Améliorer la compétence des jeunes dans le milieu du travail. Tel est l'objectif du projet « Jeunesse malgache compétente au travail ». Une formation a été dispensée aux vingt-huit dirigeants des établissements publics et privés, ainsi qu'aux acteurs du secteur privé et de la société civile, afin d'atteindre cet objectif.

La journée de clôture de la formation a eu lieu hier, visant à renforcer les compétences des jeunes en partageant les expériences de ces dirigeants. « En mettant en oeuvre un projet commun, les établissements et le secteur privé pourront offrir des compétences aux jeunes. C'est pour qu'ils puissent affronter le monde du travail en sortant des écoles », a expliqué Patrick Razakamananifidiny, un expert formateur canadien et également un porteur d'une partie de la formation durant le projet.

Le projet vise à améliorer la formation et l'employabilité des jeunes malgaches dans les secteurs du Bâtiment et des travaux publics, de l'Hôtellerie et du tourisme, et enfin de l'Entrepreneuriat dans les districts d'Antananarivo, Ambositra et Antsiranana. C'est dans ce cadre que la formation a été donnée aux responsables et aux administrations des neuf établissements de ces régions, à savoir l'Institut supérieur de technologie (IST) d'Antananarivo, l'IST d'Antsiranana, l'IST d'Ambositra, l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie (INTH), l'Institut national des sciences comptables et de l'administration des entreprises (INSCAE), le Lycée technique professionnel du génie civil Mahamasina, le Lycée technique Ampefiloha, le Lycée technique professionnel Ambositra et le Lycée technique professionnel PK4 Antsiranana.

La formation a été réalisée en trois étapes depuis mars 2022, avec trois ateliers se déroulant au Canada, et elle a abouti à la présentation des neuf plans stratégiques de ces établissements.